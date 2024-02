Zurich (awp) - Axpo prend une participation dans l'entreprise H2Uri, sise à Bürglen. Ce producteur d'hydrogène alimentera un bateau de la Société de navigation du lac des Quatre-Cantons (SGV).

SGV, mais aussi EWAenergieUri et AVIA Schätzle s'investissent aux côtés de l'énergéticien argovien, pour un montant non dévoilé. La production d'hydrogène à Bürglen doit débuter en 2025, selon le communiqué paru vendredi. Jusqu'à 260 tonnes d'hydrogène devraient être fabriquées par an, soit une capacité de 2 MW.

Le chantier naval lucernois Shiptec est en charge de la planification, des autorisations et de la conversion du bateau qui appartient à la compagnie lacustre. Le projet, qui doit permettre à la société de "réduire les émissions de CO2", est "soutenu par l'Office fédéral des transports (OFT)", a précisé Stefan Schulthess, patron de SGV.

ck/fr