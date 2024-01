Zurich (awp) - Les actionnaires de l'énergéticien Axpo ont renoncé à se verser un dividende pour l'exercice décalé 2022-2023, clos fin septembre, comme cela avait été convenu avec les autorités suisses dans le cadre du crédit d'urgence de 4 milliards de francs suisses accordé à l'entreprise argovienne en septembre 2022.

A l'avenir, le groupe basé à Baden espère cependant verser un "dividende convenable" à ses actionnaires. Pour l'exercice 2020-2021, les propriétaires avaient pu se partager une rétribution de 80 millions de francs suisses.

En raison des fortes hausses de prix sur les marchés de l'énergie, la Confédération avait décidé en septembre 2022 de mettre à disposition d'Axpo un crédit-cadre de 4 milliards de francs suisses, afin que le groupe ne connaisse pas des problèmes de liquidités.

Cette aide était soumise à des conditions strictes, notamment l'interdiction de verser des dividendes, de vendre des actifs ou de procéder à des restructurations qui pourraient mettre en péril le remboursement des prêts ou d'éventuelles garanties.

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Detec) avait annulé au 1er décembre 2023 ce crédit-cadre. L'entreprise avait demandé la fin de ce crédit qui ne lui était plus nécessaire, dans la mesure où elle avait "pris de nouvelles mesures de financement, amélioré son profil financier et sa situation en matière de liquidités".

Du fait de l'annulation du crédit-cadre, Axpo est libéré de certaines obligations de renseignement et de l'interdiction de verser des dividendes et des bonus, mais reste astreint au paiement du forfait annuel de mise à disposition, au même titre que ses pairs d'importance systémique.

Axpo a souligné vendredi "n'avoir à aucun moment fait usage de ce crédit".

Samuel Leupold a par ailleurs fait son entrée au conseil d'administration de l'énergéticien, succédant à Hanspeter Fässler qui quitte l'organe de surveillance au bout de sept années de présence.

