Zurich (awp) - L'énergéticien argovien Axpo acquiert la jeune pousse Linia, spécialisée dans la récolte de données par drones puis leur analyse pour la maintenance des lignes électriques. Le montant n'a pas été dévoilé.

L'opération, finalisée au début du mois, marque "l'expansion d'Axpo dans l'inspection automatisée des réseaux électriques", étoffant son offre de services et l'accès à de nouveaux marchés, selon le communiqué paru lundi.

Axpo et Linia, fondée il y a six ans, ont déjà collaboré sur l'inspection automatisée des lignes électriques et l'évaluation des données. La jeune pousse, dont le nom sera conservé, sera intégrée dans les prochains mois à la filiale dévolue aux réseaux de l'entreprise de Baden, Axpo Grid.

