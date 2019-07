Axpo signe un contrat d'approvisionnement d'énergie solaire outre-Rhin

Zurich (awp) - Axpo a signé via sa filiale allemande un contrat d'approvisionnement en énergie solaire à long terme. Le courant acquis par le producteur et fournisseur d'électricité zurichois provient d'une installation photovoltaïque basée au sud-est de Munich, en Bavière. Il s'agit du premier accord de fourniture pour de l'énergie solaire non subventionnée.

Le contrat a été signé par Axpo Deutschland sur la base d'un prix défini pour une durée de cinq ans, explique vendredi le numéro deux helvétique de l'électricité. Le parc solaire bavarois, financé par les sociétés SEAC Holding et MaxSolar dispose d'une puissance de 1,5 mégawatts et affiche une production annuelle de 1570 mégawattheures, soit la consommation moyenne de 450 ménages de quatre personnes.

ys/kw/vj/jh