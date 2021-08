Axpo signe un contrat d'approvisionnement dans l'éolien en Roumanie

Zurich (awp) - Axpo a signé un contrat d'achat en électricité de sept ans avec un parc éolien faisant partie du portefeuille énergétique de Macquarie Asset Management en Roumanie. Aucune information sur le montant du contrat ou sur les modalités financières n'a été dévoilée dans le communiqué paru mardi.

Mais l'annonce précise que ce parc, Fântânele-Cogealac-Gradina, est le plus grand d'Europe et que ce contrat est le plus important signé dans la région par le groupe argovien.

Axpo s'assurera près de 50% de la capacité totale installée de 600 mégawatts (MW) des trois parcs éoliens, qui sont détenus et gérés par un fonds d'infrastructure de Macquarie Asset Management.

En mars, Axpo avait finalisé la reprise d'un portefeuille d'infrastructures énergétiques intégrées à l'entreprise CEZ en Roumanie.

md/ol