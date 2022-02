Axpo signe un contrat d'approvisionnement solaire en Allemagne

Zurich (awp) - Le groupe énergétique Axpo a annoncé lundi avoir conclu, via sa filiale allemande, un contrat d'approvisionnement (PPA) d'une durée de dix ans avec le danois Obton pour son parc solaire de Klatzow, encore en construction. Aucun détail financier n'a été divulgué.

"Nous sommes très heureux d'avoir pu contribuer à la concrétisation de ce projet", s'est félicité Janosch Abegg, d'Axpo Allemagne, cité dans le communiqué, soulignant qu'en sa qualité de partenaire expérimenté en matière de PPA, l'énergéticien argovien peut apporter "une contribution importante à la mise sur le marché de plus d'électricité solaire".

Axpo est actif dans le négoce d'énergie en Allemagne depuis 2003. Sa filiale basée à Leipzig et à Düsseldorf se targue de compter "parmi les leaders de la commercialisation d'énergie éolienne et d'installations solaires sur le plus grand marché européen de l'électricité", en plus de fournir aux entreprises industrielles, exploitants de centrales et distributeurs des "services d'approvisionnement et de structuration dans les domaines de l'électricité et du gaz naturel".

buc/al