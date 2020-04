Axpo table sur un résultat semestriel nettement inférieur

Zurich (awp) - L'énergéticien Axpo lance un avertissement sur les résultats du 1er semestre 2019/20. Celui-ci sera nettement inférieur à celui dégagé sur les six premiers mois de l'exercice précédent, a-t-il indiqué mardi soir, sans se montrer plus concret.

La volatilité des marchés financiers dans le sillage de la crise du coronavirus en février et mars expliquent cet avertissement. Les variations de cours ont surtout affecté négativement le fonds pour l'arrêt et le démantèlement des centrales nucléaires. Cet effet se répercute directement sur le compte de résultats et il se monte actuellement à environ 390 millions de francs suisses.

Axpo dévoilera ses résultats semestriels (au 31 mars) le 8 juin prochain.

