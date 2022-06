Axpo voit sa rentabilité semestrielle minée par la hausse des prix

Zurich (awp) - Le groupe énergétique Axpo a fait état lundi d'une performance mitigée pour le premier semestre de son exercice décalé 2021/22. Si les recettes et les résultats ont nettement progressé en rythme annuel, la rentabilité en revanche a été plombée par la hausse des prix de l'énergie.

La prestation totale enregistrée entre octobre et fin mars se monte à 6,01 milliards de francs suisses, plus du double de celle réalisée un an plus tôt. Dans un communiqué, l'énergéticien argovien explique que suite aux chocs des prix de fin 2021 et à l'éclatement de la guerre en Ukraine, les tarifs du gaz, du charbon et de l'électricité ont été par moments multipliés par six.

Dans ce contexte "très difficile", Axpo estime avoir profité de sa "vaste diversification" tant sur le plan géographique qu'au niveau de ses secteurs d'activité.

La performance opérationnelle a cependant été fortement affectée par la révision plus longue que prévu de la centrale nucléaire de Leibstadt, la disponibilité limitée du parc français et la production inférieure à la moyenne des installations hydro-électriques en raison de la sécheresse, qui ont forcé l'entreprise à compléter son approvisionnement à des coûts prohibitifs.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de 41,4% à 1,02 milliard de francs suisses. Ajusté de l'effet de valorisation des fonds de désaffection et de gestion des centrales nucléaires, il a même plus que doublé. La marge correspondante en revanche s'est fortement détériorée, passant à 17,0% (18,2% sur une base ajustée), contre 24,9% un an plus tôt.

Envol de la somme de bilan

Le bénéfice semestriel a en outre pâti d'un résultat financier négatif, en raison de l'évolution des marchés boursiers et des devises, pour s'établir à 513 millions de francs suisses, en repli de plus d'un tiers (-34,3%) sur un an.

La flambée des prix de l'énergie s'est traduite par une forte hausse de la somme de bilan. Fin mars, cette dernière se montait à 65,16 milliards de francs suisses, contre 44,68 milliards six mois plus tôt et 25,03 milliards au bouclement du premier semestre 2020/21. Alors que les fonds propres sont restés à peu près stables à 7,62 milliards, le ratio correspondant a fondu de près de deux tiers à 11,7% en l'espace de douze mois.

Pour la suite des opérations, la direction d'Axpo se veut prudente à l'heure de brosser des perspectives à courte échéance, en raison de la guerre en Ukraine et de la volatilité des prix de l'énergie. Elle estime toutefois qu'à plus long terme, les tarifs garantis trois ans à l'avance devraient avoir un impact positif sur ses résultats.

"Axpo est bien positionné pour affronter avec succès cette situation inédite", a assuré le directeur général du groupe argovien Christoph Brand, cité dans le communiqué, soulignant la contribution d'Axpo à la décarbonation et à la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

buc/al