Axway Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 25 mai 2021 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, Axway Software SA (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) (Paris:AXW) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 20 au 23 décembre 2021 :

Jour de la

transaction Volume total journalier

(nombre de titres) Prix pondéré

moyen d'acquisition

(€/action) Montant des

transactions

(€) Code

identifiant

marché 20/12/2021 573 25,9478 14 868 XPAR 20/12/2021 8 26,0000 208 CCXE 21/12/2021 4 579 25,8253 118 254 XPAR 22/12/2021 434 25,9631 11 268 XPAR 23/12/2021 30 442 26,1902 797 282 XPAR TOTAL 36 036 26,1372 941 881 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivantes.

A Propos d’Axway

Axway (Euronext: AXW.PA) accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de solutions d'intégration hybride pour les aider à mieux se connecter à l’ensemble de leur écosystème interne et externe. Sa plateforme Axway Amplify permet d’accélérer la transformation digitale et d’innover en créant facilement de nouveaux services. Pour cela Amplify permet de combiner des modèles d'intégration traditionnels type MFT et EDI avec des modèles d’intégration modernes comme les API et l'intégration inter-applicative grâce à plus de 150 connecteurs prédéfinis. Plus de 11 000 organisations dans 100 pays font confiance à Axway pour résoudre leurs problèmes d'intégration de données.

Pour en savoir plus, visitez investors.axway.com/fr

Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 23 décembre 2021 Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/Heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantite achetée Code identifiant Marché Numéro de référence

de la transaction Objectif

du rachat AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/12/2021 09:15:42 FR0011040500 26.00 EUR 274 XPAR 1129743-1793b354 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/12/2021 15:19:45 FR0011040500 26.00 EUR 8 CCXE 00459557218VELO1057 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 20/12/2021 15:21:09 FR0011040500 25.90 EUR 299 XPAR 1129743-4353b354 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/12/2021 10:11:23 FR0011040500 26.00 EUR 123 XPAR 1129743-1025b355 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/12/2021 10:11:23 FR0011040500 26.00 EUR 250 XPAR 1129743-1281b355 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/12/2021 10:11:26 FR0011040500 26.00 EUR 147 XPAR 1129743-1537b355 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/12/2021 10:11:28 FR0011040500 26.00 EUR 13 XPAR 1129743-1793b355 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/12/2021 12:28:49 FR0011040500 26.00 EUR 35 XPAR 1129743-2049b355 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/12/2021 12:28:49 FR0011040500 26.00 EUR 11 XPAR 1129743-2305b355 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 21/12/2021 14:42:47 FR0011040500 25.80 EUR 4 000 XPAR act20211221-134247-038-00 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/12/2021 13:30:08 FR0011040500 26.00 EUR 354 XPAR 1129743-7169b356 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/12/2021 15:42:35 FR0011040500 25.80 EUR 39 XPAR 1129743-10241b356 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/12/2021 17:15:39 FR0011040500 25.80 EUR 5 XPAR 1129743-10497b356 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 22/12/2021 17:35:29 FR0011040500 25.80 EUR 36 XPAR 1129743-11265b356 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/12/2021 09:00:12 FR0011040500 25.80 EUR 1 XPAR 1129743-257b357 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/12/2021 09:17:35 FR0011040500 25.80 EUR 169 XPAR 1129743-769b357 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/12/2021 09:58:44 FR0011040500 25.70 EUR 460 XPAR 1129743-2561b357 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 23/12/2021 17:25:51 FR0011040500 26.20 EUR 29 812 XPAR act20211223-162550-927-00 Couverture

