Axway Software : Dynamisme des activités Licences et Souscription au 3ème trimestre 2018

Regulatory News:

Au 3ème trimestre 2018, Axway (Paris:AXW) (Euronext : AXW.PA) a poursuivi l’accélération de sa transformation stratégique et plusieurs signaux positifs sont venus confirmer l’évolution progressive du modèle d’affaires vers les offres de Souscription. Pour toujours mieux répondre aux besoins et aux nouveaux modes de consommation de ses 11 000 clients dans le monde, le Groupe a lancé, au cours de la période, plusieurs produits clés de sa plateforme d’intégration hybride AMPLIFY™. Cet enrichissement du portefeuille d’offres continuera dans les semestres à venir.

Les efforts déployés en Recherche & Développement ont permis d’enregistrer les signatures de plusieurs affaires structurantes dans l’évolution du mix d’activités d’Axway. Le Groupe a, par exemple, été en mesure de concrétiser les premières ventes de son offre AMPLIFY™ MFT en Souscription et a remporté plusieurs contrats impliquant sa gamme de produits AMPLIFY™ API Management.

Ces nouveaux projets, associés à la résilience du modèle d’affaires historique en Licences, confirment la cohérence et la viabilité de la stratégie d’Axway visant à évoluer progressivement pour devenir leader sur le marché des plateformes d’intégration hybride d’ici à fin 2020.

A propos du 3ème trimestre 2018, Patrick Donovan, Directeur Général, a déclaré :

«Je suis très satisfait de la performance d’Axway au 3ème trimestre. En générant de la croissance organique nous avons pu compenser une partie de nos difficultés du 1er semestre et nous sommes proches, sur les 9 premiers mois de l’année, d’un chiffre d’affaires à l’équilibre pour le Groupe. La transformation que nous opérons nécessitera encore plusieurs semestres et nos offres de Souscription doivent continuer à monter en puissance mais nous sommes sur la bonne voie. Sur les 3 derniers mois, non seulement nous avons signé les contrats de Licences dont nous avions besoin, mais en plus, nous avons été en mesure de faire croître significativement l’ACV des nouveaux contrats de Souscription. Sur 9 mois, l’indicateur de suivi des Signatures, qui correspond au montant des ventes de Licences auquel nous ajoutons 3 fois la valeur annuelle moyenne des nouveaux contrats de Souscription (ACV), a été en croissance de 16,6 % organiquement par rapport à 2017. Ces premiers signes d’accélération reflètent l’excellent travail de nos équipes sur le terrain, et même s’ils ne constituent pas encore une tendance, ils sont de très bon augure pour Axway.»

1 Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document.

Commentaires sur l’activité du 3ème trimestre 2018

Axway Software : Chiffre d'affaires consolidé 3ème Trimestre 2018 (M€) T3 2018 T3 2017 Retraité T3 2017 Publié Croissance Totale Croissance Organique Croissance à Changes Constants Chiffre d'affaires 71,6 70,4 70,5 1,5% 1,6% 1,6%

Au 3ème trimestre 2018, le chiffre d’affaires d’Axway Software s’est élevé à 71,6 M€, en croissance organique de 1,6 %. La croissance à taux de change constants a également été de 1,6%, tandis que la croissance totale de l'activité s’est établie à 1,5 %. Les variations de devises ont eu un impact négatif de 0,1 M€ sur le chiffre d’affaires du trimestre alors que le périmètre de consolidation n’a, pour sa part, pas évolué.

En cumul, sur les 9 premiers mois de l’exercice 2018, le chiffre d’affaires d’Axway a été en décroissance organique de 0,8 % pour atteindre 206,5 M€.

Axway Software : Chiffre d'affaires par type d'activité 3ème Trimestre 2018 (M€) T3 2018 T3 2017 Retraité T3 2017 Publié Croissance Totale Croissance Organique Licences 13,9 11,8 12,0 15,7% 17,5% Souscription 10,8 9,9 9,8 9,9% 9,3% Maintenance 36,3 36,3 36,3 -0,1% -0,1% Services 10,7 12,4 12,4 -14,1% -14,4% Axway Software 71,6 70,4 70,5 1,5% 1,6%

Au 3ème trimestre 2018, l’activité Licences a généré un chiffre d’affaires de 13,9 M€ en croissance organique de 17,5 %, la croissance totale de l’activité s’est élevée à 15,7 %. Dans la continuité de la première moitié de l’exercice, les offres AMPLIFY™ MFT ont été particulièrement porteuses sur le trimestre et plusieurs nouvelles références AMPLIFY™ API Management ont été enregistrées. La faible visibilité qu’offre habituellement le 4ème trimestre, associée à une base de comparaison particulièrement élevée pour Axway sur la même période en 2017, incite cependant le Groupe à confirmer sa prévision de décroissance organique comprise entre 3 et 5 % en année pleine pour l’activité Licences.

L’activité Souscription a été en croissance organique de 9,3 % sur le trimestre en atteignant un chiffre d’affaires de 10,8 M€. Au total, la croissance de l’activité s’est élevée à 9,9 %. La valeur annuelle des nouveaux contrats de Souscription (ACV) signés sur le trimestre a été de 4,0 M€, en augmentation de plus de 80 % par rapport au 3ème trimestre 2017. Les ajustements stratégiques permettant d’accélérer l’adaptation du modèle d’affaires d’Axway aux nouveaux modes de consommation de ses clients se sont poursuivis et ont permis d’enregistrer des signatures structurantes sur la période.

Le chiffre d’affaires de l’activité Maintenance s’est établi à 36,3 M€ au 3ème trimestre 2018, stable organiquement (- 0,1 %) par rapport au 3ème trimestre 2017.

Ainsi, sur la période, les revenus récurrents d’Axway, basés sur les contrats pluriannuels de Souscription et de Maintenance, ont représenté 66 % du chiffre d’affaires du Groupe, soit 47,1 M€.

Enfin, l’activité de Services, a vu son chiffre d’affaires décroitre de 14,4 % organiquement sur le trimestre pour atteindre 10,7 M€. Cette diminution du volume d’affaires, en ligne avec la tendance observée depuis le début de l’exercice, devrait s’atténuer sur les 3 derniers mois de l’année. Axway continuera, sur les trimestres à venir, à se concentrer sur les prestations de Services les plus stratégiques en assurant par exemple, l’infogérance autour de ses principales solutions. Durant cette période, le chiffre d’affaires de l’activité pourrait ne pas croître.

Axway Software : Chiffre d'affaires par zone géographique 3ème Trimestre 2018 (M€) T3 2018 T3 2017 Retraité T3 2017 Publié Croissance Totale Croissance Organique France 20,6 17,3 17,3 19,3% 19,4% Reste de l'Europe 14,9 16,4 16,4 -9,3% -9,2% Amériques 32,6 32,6 32,8 -0,6% 0,0% Asie-Pacifique 3,5 4,2 4,0 -13,5% -16,8% Axway Software 71,6 70,4 70,5 1,5% 1,6%

Géographiquement, la France a réalisé un chiffre d’affaires de 20,6 M€ au 3ème trimestre 2018 (29 % du chiffre d’affaires du Groupe), en croissance organique de 19,4 %. Cette forte progression de l’activité est principalement liée au niveau élevé des signatures de Licences durant le trimestre ainsi qu’à la croissance importante de l’ACV en ce qui concerne l’activité de Souscription.

Le Reste de l’Europe a été en décroissance organique de 9,2 % sur le trimestre en réalisant un chiffre d’affaires de 14,9 M€. Si l’activité de Souscription a été en forte croissance aussi bien en Allemagne qu’au Royaume-Uni, cela n’a pas suffi à compenser la décroissance des activités Licences et Services sur la zone.

Les Amériques (USA & Amérique Latine) ont représenté 46 % du chiffre d’affaires d’Axway au 3ème trimestre 2018. L’activité, stable organiquement, a permis de générer un chiffre d’affaires de 32,6 M€. Alors que l’ACV des nouveaux contrats de Souscription a cru, notamment grâce à l’offre AMPLIFY™ MFT, le chiffre d’affaires des Services a été en décroissance d’environ 9 % sur la période.

Enfin, sur la zone Asie-Pacifique, le chiffre d’affaires s’est élevé à 3,5 M€ sur le trimestre, en décroissance organique de 16,8 %. L’activité de Souscription a été en forte croissance tandis que les activités Licences et Services ont souffert du glissement de plusieurs signatures de contrats sur le mois d’Octobre.

Situation Financière au 30 septembre 2018

Au 30 Septembre 2018, la situation financière d’Axway demeurait solide avec une trésorerie de 34,9 M€ et une dette bancaire limitée à 46,6 M€.

Evolution de l’effectif

Au 30 Septembre 2018, l’effectif d’Axway était de 1802 collaborateurs (26 % en France et 74 % à l’international) contre 1780 au 30 juin 2018.

Objectifs 2018 & Perspectives 2020

Les 3 derniers mois de l’exercice, historiquement soumis à une forte saisonnalité, souffriront cette année de la base de comparaison particulièrement élevée du 4ème trimestre 2017. Le Groupe envisage ainsi une évolution organique de son chiffre d’affaires comprise entre -3 et 0 % en année pleine.

Par ailleurs, Axway confirme un investissement additionnel dédié à la plateforme AMPLIFY™ compris entre 3 et 5 M€ en 2018.

Ces éléments permettent à Axway d’envisager un taux de marge opérationnelle d’activité compris entre 8 et 11% sur l’exercice 2018.

Enfin, Axway réaffirme ses ambitions à fin 2020 :

Devenir un leader sur le marché des Plateformes d’Intégration Hybride (HIP),

Maintenir un chiffre d’affaires d’environ 300 M€ (« stable organiquement par rapport à 2017 ») en faisant évoluer son mix d’activités des Licences vers la Souscription,

Saisir les opportunités d’acquisition permettant de soutenir cette stratégie.

Calendrier financier

Mercredi 20 février 2019 (après bourse) : Publication des Résultats Annuels 2018.

Jeudi 21 février 2019, 17h30 : Réunion de présentation des Résultats Annuels 2018 – Cloud Business Center, Paris.

Glossaire - Indicateurs Alternatifs de Performance

Chiffre d’affaires retraité : Chiffre d’affaires de l’année précédente retraité sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours.

Croissance organique : Croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période en cours et le chiffre d’affaires de la même période sur l’exercice précédent, retraité des effets de périmètre et de change.

Croissance à changes constants : Croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période en cours et le chiffre d’affaires de la même période sur l’exercice précédent, retraité des effets de change.

ACV : Annual Contract Value – Valeur annuelle moyenne d’un contrat de Souscription.

TCV : Total Contract Value – Valeur totale d’un contrat de Souscription incluant à la fois les revenus récurrents pour la durée du contrat et les paiements non récurrents.

Indicateur de suivi des Signatures : Addition du montant des ventes de Licences et de trois fois la valeur annuelle moyenne (3xACV) des nouveaux contrats de Souscription signés sur une période donnée.

Résultat opérationnel d’activité : Résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites, ainsi que des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

Avertissement

Le présent communiqué contient des informations financières prospectives auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance, la rentabilité du Groupe notamment en cas d’acquisitions dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licences, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au second semestre et de ce fait, peuvent engendrer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année. En outre, le Groupe rappelle que la (ou les) acquisition(s) potentielle(s) pourrai(ent) avoir un impact sur lesdites données financières. En outre l’activité au cours de l’année et/ou les résultats réels peuvent être différents de ceux décrits dans le présent communiqué notamment en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le document de référence 2017 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 26 avril 2018 sous le numéro D. 18-0393. La distribution du présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.

A Propos d’Axway

Axway (Euronext : AXW.PA), éditeur de logiciels, ouvre la voie à des expériences numériques en connectant les personnes, les systèmes, les entreprises et les écosystèmes des clients à des solutions d'infrastructure numériques. Axway AMPLIFY™, la plateforme d'intégration hybride d'Axway, connecte les données depuis n'importe quel appareil, où qu'il se trouve, étend la collaboration, supporte des millions d'applications et fournit des données analytiques en temps réel pour bâtir des réseaux d'expérience client. De l'idée à sa mise en œuvre, l'expertise d'Axway dans la gestion des API ainsi que l'échange sécurisé de fichiers et l'intégration B2B/EDI a permis de relever les plus grands défis en matière d’intégration de données pour plus de 11 000 organisations réparties dans 100 pays. Pour en savoir plus à propos d’Axway, visitez www.investors.axway.com/fr ou l’application mobile Axway IR disponible sur Apple Store & Android.

Annexes

Axway Software : Chiffre d'affaires par type d'activité Cumul 9 Mois 2018 (M€) 9M 2018 9M 2017 Retraité 9M 2017 Publié Croissance Totale Croissance Organique Licences 37,6 35,6 37,0 1,6% 5,7% Souscription 29,4 28,1 27,0 9,1% 4,9% Maintenance 106,2 106,0 109,8 -3,3% 0,1% Services 33,3 38,5 39,5 -15,7% -13,5% Axway Software 206,5 208,1 213,3 -3,2% -0,8%

Axway Software : Chiffre d'affaires par zone géographique Cumul 9 Mois 2018 (M€) 9M 2018 9M 2017 Retraité 9M 2017 Publié Croissance Totale Croissance Organique France 57,8 55,9 55,9 3,5% 3,4% Reste de l'Europe 47,3 49,8 50,1 -5,6% -4,9% Amériques 91,0 91,1 95,5 -4,7% 0,0% Asie-Pacifique 10,3 11,4 11,8 -12,5% -9,1% Axway Software 206,5 208,1 213,3 -3,2% -0,8%

Axway Software : Impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires Cumul 9 Mois 2018 (M€) 9M 2018 9M 2017 Croissance Chiffre d'affaires 206,5 213,3 -3,2% Variations de change -8,0 Chiffre d'affaires à taux de change constants 206,5 205,3 0,6% Variations de périmètre +2,8 Chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants 206,5 208,1 -0,8%

Axway Software : Variation des taux de change Cumul 9 Mois 2018 Pour 1€ Taux moyen 9M 2018 Taux moyen 9M 2017 Variation Dollar US 1,195 1,113 - 6,8%

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181025005695/fr/