Axway Software : Mise en œuvre du programme de rachat d’actions

Axway (Euronext : AXW.PA) annonce ce jour la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale des actionnaires du 6 juin 2018. Dans cette perspective, Axway a confié un mandat d’acquisition de titres à un Prestataire de Services d’Investissements.

Ce mandat porte sur un volume maximal de 110 000 actions, soit environ 0,5 % du capital social du Groupe, dans la limite d’un montant de 1 500 000 euros (un million cinq cent mille euros). Il est prévu que les rachats débutent le 12 novembre 2018 et s’achèvent le 31 décembre 2018.

Les titres acquis sont destinés à être utilisés par le Groupe pour satisfaire à ses besoins d’allocations d’actions aux salariés et mandataires sociaux éligibles, ou à certains d’entre eux, conformément aux objectifs suivants prévus par le programme de rachat d’actions :

De couvrir des plans d’options d’achat d’actions Axway dans les conditions définies par les dispositions de l’article L. 225-180 du Code de commerce, et/ou

D’attribuer des actions Axway au titre de la participation aux fruits de l’expansion du Groupe ou d’un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues par la loi, et/ou

D’attribuer gratuitement des actions Axway au titre du dispositif prévu par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce.

Axway réaffirme ainsi sa confiance dans son plan de développement visant à devenir un leader sur le marché des plateformes d’intégration hybride d’ici à fin 2020.

A Propos d’Axway

Axway (Euronext : AXW.PA), éditeur de logiciels, ouvre la voie à des expériences numériques en connectant les personnes, les systèmes, les entreprises et les écosystèmes des clients à des solutions d'infrastructure numériques. Axway AMPLIFY™, la plateforme d'intégration hybride d'Axway, connecte les données depuis n'importe quel appareil, où qu'il se trouve, étend la collaboration, supporte des millions d'applications et fournit des données analytiques en temps réel pour bâtir des réseaux d'expérience client. De l'idée à sa mise en œuvre, l'expertise d'Axway dans la gestion des API ainsi que l'échange sécurisé de fichiers et l'intégration B2B/EDI a permis de relever les plus grands défis en matière d’intégration de données pour plus de 11 000 organisations réparties dans 100 pays. Pour en savoir plus à propos d’Axway, visitez www.investors.axway.com/fr ou l’application mobile Axway IR disponible sur Apple Store & Android.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181111005058/fr/