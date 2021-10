Axway Software : lauréat du Grand Prix de la Transparence 2021

Catégorie Hors SBF 120

Lors de la 12e cérémonie des Grands Prix de la Transparence qui s’est tenue hier soir à Paris, Axway (Paris:AXW), éditeur de logiciels leader sur les marchés de l’intégration de données, s’est vu décerner le Grand Prix de la Transparence 2021 dans la catégorie des entreprises n’intégrant pas le SBF 120. Cette récompense salue les efforts de clarté et de transparence de la communication financière et règlementée de l’entreprise.

Chaque année, l’Étude Transparence est menée sur les 4 principaux documents publics d’information des sociétés de droit français à destination de leurs actionnaires, investisseurs, clients, partenaires et collaborateurs. Un comité scientifique indépendant valide la méthodologie et les résultats de l’étude. Cette année, 141 entreprises étaient en lice, 10 ont été récompensées.

« Alors que nous fêtons les 20 ans d’Axway et le 10ème anniversaire de notre cotation boursière, nos équipes sont très heureuses de recevoir cette distinction. Ce prix est le reflet de l’écoute qu’Axway instaure auprès de ses parties prenantes alors que les enjeux de responsabilité et d’engagements sont déterminants pour progresser ensemble et en confiance » indique Cécile Allmacher, Chief Financial Officer, membre du Comité exécutif d’Axway.

Consulter le Document d’enregistrement universel 2020 d’Axway primé au Grand Prix de la Transparence 2021 : https://investors.axway.com/fr/calendrier-publications/rapports-annuels

A propos des Grands Prix de la Transparence :

L’étude Transparence mesure chaque année la qualité de l’information produite par les entreprises du SBF120 pour leurs publics investisseurs, actionnaires et parties prenantes. En France, 4 supports publics d’informations sont audités au travers de 266 critères objectifs et publics, soit plus de 80 000 données. Elle existe également aux Etats-Unis sur le panel du Fortune 250. Un comité scientifique indépendant garantit la neutralité et l’équité du classement. Composé de 10 personnalités issues d’organismes et d’associations représentant les utilisateurs de l’information : Paris Europlace, Euronext, l’IFA, la SFAF, l’AFG, la F2ic, la recherche… Elle est également labélisée par Bureau Veritas Certification, organisme indépendant. Le mandat de l’étude, la collecte de données et l’organisation de l’évènement de restitution est confié à Labrador, agence indépendante à l’initiative de ces grands Prix. La cérémonie rassemble chaque année plus de 200 participants des Directions générales, financières et juridiques des Grands Groupes. https://www.grandsprixtransparence.com/

A Propos d’Axway

Axway (Euronext: AXW.PA) accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de solutions d'intégration hybride pour les aider à mieux se connecter à l’ensemble de leur écosystème interne et externe. Sa plateforme Axway Amplify permet d’accélérer la transformation digitale et d’innover en créant facilement de nouveaux services. Pour cela Amplify permet de combiner des modèles d'intégration traditionnels type MFT et EDI avec des modèles d’intégration modernes comme les API et l'intégration inter-applicatives grâce à plus de 150 connecteurs prédéfinis. Plus de 11 000 organisations dans 100 pays font confiance à Axway pour résoudre leurs problèmes d'intégration de données. Pour en savoir plus : investors.axway.com/fr

