Axway Software : Assemblée Générale Mixte 2021 – Résultat du vote des résolutions

Regulatory News:

L’Assemblée générale mixte des actionnaires d’Axway (Paris:AXW) s’est réunie, à huis clos, le 25 mai 2021, sous la présidence de Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d’administration.

Les 21 résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été approuvées sans modification par l’Assemblée et les résultats des votes sont disponibles ci-dessous.

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS (décret n°2010-684 du 23 juin 2010) Nombre d'actions composant le capital social de la société : 21 557 585 Nombre d'actions ayant droit de vote : 21 556 000 Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 206 Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 33 314 637 N° de la

résolution Type Total des voix

exprimées Nombre d'actions

représenté par les

voix exprimées Proportion du

capital

représentée par

les voix exprimées Pour Contre Résultat du

vote Abstention Nombre de

voix en % Nombre de

voix en % Nombre de

voix 1 AGO 32 953 656 18 702 880 86,76% du capital 32 953 551 99,9997 105 0,0003 Adoptée 46 2 AGO 32 953 656 18 702 880 86,76% du capital 32 953 551 99,9997 105 0,0003 Adoptée 46 3 AGO 32 953 689 18 702 913 86,76% du capital 32 953 354 99,9990 335 0,0010 Adoptée 13 4 AGO 32 953 654 18 702 878 86,76% du capital 32 919 849 99,8974 33 805 0,1026 Adoptée 48 5 AGO 32 953 654 18 702 878 86,76% du capital 32 952 739 99,9972 915 0,0028 Adoptée 48 6 AGO 32 953 242 18 702 466 86,76% du capital 32 952 825 99,9987 417 0,0013 Adoptée 460 7 AGO 32 953 242 18 702 466 86,76% du capital 32 885 910 99,7957 67 332 0,2043 Adoptée 460 8 AGO 32 953 152 18 702 421 86,76% du capital 30 208 994 91,6725 2 744 158 8,3275 Adoptée 550 9 AGO 32 953 242 18 702 466 86,76% du capital 32 952 727 99,9984 515 0,0016 Adoptée 460 10 AGO 32 953 356 18 702 580 86,76% du capital 32 552 408 98,7833 400 948 1,2167 Adoptée 346 11 AGO 32 953 452 18 702 721 86,76% du capital 32 885 993 99,7953 67 459 0,2047 Adoptée 250 12 AGO 32 953 362 18 702 676 86,76% du capital 31 462 803 95,4768 1 490 559 4,5232 Adoptée 340 13 AGO 32 953 599 18 702 868 86,76% du capital 32 952 745 99,9974 854 0,0026 Adoptée 103 14 AGE 32 953 599 18 702 868 86,76% du capital 32 953 414 99,9994 185 0,0006 Adoptée 103 15 AGE 32 953 599 18 702 868 86,76% du capital 32 952 268 99,9960 1 331 0,0040 Adoptée 103 16 AGE 32 953 599 18 702 868 86,76% du capital 31 873 768 96,7232 1 079 831 3,2768 Adoptée 103 17 AGE 32 953 689 18 702 913 86,76% du capital 31 807 041 96,5204 1 146 648 3,4796 Adoptée 13 18 AGE 32 953 389 18 702 613 86,76% du capital 31 591 786 95,8681 1 361 603 4,1319 Adoptée 313 19 AGE 32 953 689 18 702 913 86,76% du capital 32 953 439 99,9992 250 0,0008 Adoptée 13 20 AGE 32 953 389 18 702 613 86,76% du capital 32 099 460 97,4087 853 929 2,5913 Adoptée 313 21 AGO 32 953 689 18 702 913 86,76% du capital 32 953 552 99,9996 137 0,0004 Adoptée 13

À Propos d’Axway

Axway (Euronext : AXW.PA) accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de solutions d'intégration hybride pour les aider à mieux se connecter à l’ensemble de leur écosystème interne et externe. Sa plateforme Axway Amplify permet d’accélérer la transformation digitale et d’innover en créant facilement de nouveaux services. Pour cela Amplify permet de combiner des modèles d'intégration traditionnels type MFT et EDI avec des modèles d’intégration modernes comme les API et l'intégration inter-applicatives grâce à plus de 150 connecteurs prédéfinis. Plus de 11 000 organisations dans 100 pays font confiance à Axway pour résoudre leurs défis d'intégration de données.

Pour en savoir plus, visitez www.investors.axway.com/fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210525005828/fr/