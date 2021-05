Axway Software : Assemblée générale Mixte du 25 mai 2021 - Mise à disposition des documents préparatoires

Regulatory News:

Axway Software (Paris:AXW) :

En raison de la persistance de la crise sanitaire et conformément aux dispositions légales ainsi qu’aux mesures prises par le gouvernement français pour freiner la circulation du virus, le Directeur Général, sur délégation du Conseil d’administration, a décidé de tenir l’Assemblée Générale Mixte du mardi 25 mai 2021 à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.

Les actionnaires sont informés que l’ensemble des documents et informations relatifs à l’Assemblée Générale visé à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peut être consulté ou mis à disposition selon les conditions suivantes :

Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour compris avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ; dans le contexte actuel il est conseillé aux actionnaires de transmettre leur demande à l’adresse e-mail dédiée à l’Assemblée assembleegenerale@axway.com

Tout actionnaire peut prendre connaissance des documents et informations relatives à l’Assemblée sur le site internet de la Société, page Assemblées Générales : https://investors.axway.com/fr/actionnaires-et-investisseurs/assemblee-generale

L’avis de réunion préalable à l’Assemblée Générale Mixte comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié le 19 avril 2021 au Balo N°47.

