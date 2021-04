Axway Software : Assemblée générale Mixte du 25 mai 2021 tenue à huis clos

Regulatory News:

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Axway (Euronext : AXW) prévue le mardi 25 mai 2021 à 14H30 sera tenue à huis clos et retransmise en direct.

En raison de la persistance de la crise sanitaire et conformément aux dispositions légales ainsi qu’aux mesures prises par le gouvernement français pour freiner la circulation du virus, le Directeur Général d’Axway, sur délégation du Conseil d’administration, a décidé de tenir l’Assemblée Générale Mixte du mardi 25 mai 2021 à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. En conséquence, aucune carte d’admission ne sera délivrée.

Les actionnaires sont invités à exercer leurs droits préalablement à l’Assemblée Générale et encouragés à voter à distance ou, le cas échéant, à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à un tiers.

Les actionnaires sont également invités à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique ainsi que le vote par Internet via la plateforme VOTACCESS.

L’ensemble des modalités relatives à l’exercice des droits des actionnaires est détaillé dans la brochure de convocation, l’avis de convocation de l’Assemblée Générale à paraître le vendredi 7 mai 2021 et le site Internet Investisseurs de la Société.

La société Sopra GMT représentée par M. Christophe Bastelica et la société Sopra Steria représentée par M. Etienne du Vignaux, actionnaires représentant le plus grand nombre de voix, ont été désignés comme scrutateurs de l’Assemblée Générale.

Une retransmission de l’évènement en direct par Internet ou par téléphone permettra aux actionnaires de suivre l’Assemblée à distance et de poser des questions. Les actionnaires sont invités à prendre connaissance des informations pratiques concernant la retransmission en direct de l’Assemblée sur la page Assemblées Générales du site Internet Investisseurs d’Axway :

https://investors.axway.com/fr/actionnaires-et-investisseurs/assemblee-generale

Un enregistrement de la réunion sera disponible à postériori sur cette même page.

A Propos d’Axway

Axway (Euronext: AXW.PA) accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de solutions d'intégration hybride pour les aider à mieux se connecter à l’ensemble de leur écosystème interne et externe. Sa plateforme Axway Amplify permet d’accélérer la transformation digitale et d’innover en créant facilement de nouveaux services. Pour cela Amplify permet de combiner des modèles d'intégration traditionnels type MFT et EDI avec des modèles d’intégration modernes comme les API et l'intégration inter-applicatives grâce à plus de 150 connecteurs prédéfinis. Plus de 11 000 organisations dans 100 pays font confiance à Axway pour résoudre leurs problèmes d'intégration de données.

Pour en savoir plus, visitez investors.axway.com/fr

