Axway Software – 1er Trimestre 2019 :

Chiffre d’affaires de 67,0 M€ en croissance organique1 de + 2,1 %

Axway (Paris:AXW) (Euronext : AXW.PA) a lancé l’exercice 2019 en réunissant ses clients et collaborateurs lors de plusieurs évènements, en Europe et en Amérique, ayant permis d’exposer la vision et les ambitions du Groupe à moyen terme. Ces évènements ont également été l’occasion de la mise en marché de plusieurs nouveaux composants de la plateforme d’intégration hybride AMPLIFY™, qui devraient permettre de soutenir la montée en puissance des activités de Souscription en année pleine.

Axway ambitionne de devenir un leader dans le domaine des plateformes d’intégration hybride d’ici à fin 2020 et les efforts d’investissement en Recherche & Développement, consentis par le Groupe au 2ème semestre 2018, ont permis de franchir une nouvelle étape importante vers cet objectif. En effet, début 2019, l’offre AMPLIFY™ a été référencée parmi les meilleures offres existantes sur ce marché d’après un célèbre cabinet d’étude indépendant.

En parallèle, Axway a annoncé fin mars 2019 l’acquisition de la start-up Streamdata.io pour continuer à enrichir les capacités technologiques de la plateforme AMPLIFY™. Cette acquisition permet au Groupe de proposer à ses clients une offre de gestion des API évènementielles, capable de prendre en charge des évènements et des données en temps réel, ainsi qu’une méthodologie complète de transformation digitale construite autour de l’adoption et de la maturité des API tout au long de leur cycle de vie.

Fort de ces actualités, Axway poursuivra l’accélération de l’exécution de sa stratégie tout au long de l’exercice 2019 en maintenant un niveau significatif d’investissements technologiques tout en intensifiant ses efforts dans les domaines de la Vente et du Marketing pour maximiser l’adoption de ses nouvelles offres par les grandes organisations.

Patrick Donovan, Directeur Général d’Axway, a déclaré :

« Alors que nous continuons d'aller de l'avant dans l'exécution de notre stratégie, je suis satisfait des premiers résultats de nos efforts récents en Recherche & Développement. Au 1er trimestre 2019, nos innovations nous ont permis d’établir les fondations de notre offre AMPLIFY™ et de présenter à nos clients, non seulement les capacités de notre plateforme, mais également la feuille de route que nous leur proposons pour améliorer leurs systèmes existants. Sur les trois premiers mois de l’année, nos signatures ont été plus fortement soutenues par la croissance de l’activité Licences que par la valeur annuelle des nouveaux contrats de Souscription enregistrés. Cependant, sur l’exercice, l’accélération progressive de nos efforts en Ventes et Marketing doit nous permettre de continuer notre route vers nos ambitions 2020 avec confiance. »

Commentaires sur l’activité du 1er trimestre 2019

Axway Software : Chiffre d'affaires consolidé 1er Trimestre 2019 (M€) T1 2019 T1 2018 Retraité T1 2018 Publié Croissance Totale Croissance Organique Croissance à Changes Constants Chiffre d'affaires 67,0 65,7 63,2 6,0% 2,1% 2,1%

Au 1er trimestre 2019, le chiffre d’affaires d’Axway Software s’est élevé à 67,0 M€, en croissance organique de 2,1 %. La croissance de l'activité à taux de change constants s’est également établie à 2,1 % tandis que la croissance totale a été de 6,0 %. Les variations de devises ont eu un impact positif de 2,5 M€ sur le chiffre d’affaires du trimestre alors que le périmètre de consolidation n’a, pour sa part, pas évolué.

Axway Software : Chiffre d'affaires par type d'activité 1er Trimestre 2019 (M€) T1 2019 T1 2018 Retraité T1 2018 Publié Croissance Totale Croissance Organique Licences 9,1 8,5 8,2 11,0% 6,7% Souscription 10,9 9,8 9,1 19,1% 11,2% Maintenance 36,2 35,9 34,7 4,2% 0,8% Services 10,9 11,5 11,2 -2,7% -5,1% Axway Software 67,0 65,7 63,2 6,0% 2,1%

L’activité Licences a généré un chiffre d’affaires de 9,1 M€ au 1er trimestre 2019 (14 % du chiffre d’affaires du Groupe), en croissance organique de 6,7 %. La croissance totale de l’activité s’est élevée à 11,0 % sur le trimestre. La dynamique commerciale des ventes de Licences, historiquement limitée en début d’exercice, a été compensée par la matérialisation d’une des deux affaires dont la signature était initialement prévue fin 2018.

Alors que le 1er trimestre n’offre traditionnellement que peu d’indications quant à une tendance annuelle sur le chiffre d’affaires de l’activité Licences, le Groupe rappelle que ce dernier est susceptible de varier significativement d’un trimestre à l’autre, du fait de la transition progressive du mix d’activité d’Axway vers les offres en Souscription.

L’activité Souscription a été en croissance organique de 11,2 % au 1er trimestre 2019 en atteignant un chiffre d’affaires de 10,9 M€ (16 % du chiffre d’affaires du Groupe). Au total, la croissance de l’activité s’est élevée à 19,1 % sur la période. Cette bonne performance s’explique par l’importante croissance de la valeur annuelle des nouveaux contrats de Souscription (ACV) enregistrée au 2ème semestre 2018.

Au 1er trimestre 2019, la valeur annuelle des nouveaux contrats de Souscription (ACV) signés s’est élevée à 1,4 M€, en diminution de 18,5 % par rapport à la base de comparaison élevée du 1er trimestre 2018 (1,7 M€). Ce ralentissement s’explique notamment par l’attentisme provoqué en début d’année par la mise en marché, prévue fin mars, de nouveaux composants technologiques de la plateforme d’intégration hybride AMPLIFY™.

Ainsi, l’indicateur de suivi des signatures, qui rend compte de la bonne dynamique des ventes de Licences et de la plus faible valeur annuelle des nouveaux contrats de Souscription (ACV) signés au 1er trimestre 2019, a été en baisse de 2,8 % par rapport au 1er trimestre 2018. En année pleine, l’intensification programmée des investissements commerciaux devrait permettre une tendance plus positive et la construction progressive d’un carnet d’affaires plus porteur pour le Groupe.

Le chiffre d’affaires de l’activité Maintenance s’est établi à 36,2 M€ (54 % du chiffre d’affaires du Groupe) au 1er trimestre 2019, en légère croissance organique (0,8 %) par rapport au 1er trimestre 2018.

Sur les trois premiers mois de l’exercice, les revenus récurrents d’Axway, qui comprennent les contrats pluriannuels de Souscription et de Maintenance ont représenté 70 % du chiffre d’affaires du Groupe soit 47,1 M€.

Enfin, l’activité de Services a vu son chiffre d’affaires décroître de 5,1 % organiquement sur le trimestre pour atteindre 10,9 M€ (16 % du chiffre d’affaires du Groupe). Alors que l’exercice 2018 a permis de recentrer l’activité sur des prestations à plus forte valeur ajoutée pour permettre une amélioration de la profitabilité en 2019, la tendance commerciale est restée dégradée au 1er trimestre et confirme l’anticipation d’une décroissance modérée de l’activité de Services en année pleine.

Axway Software : Chiffre d'affaires par zone géographique 1er Trimestre 2019 (M€) T1 2019 T1 2018 Retraité T1 2018 Publié Croissance Totale Croissance Organique France 20,5 17,3 17,3 18,0% 18,0% Reste de l'Europe 13,7 14,5 14,5 -5,7% -6,0% Amériques 29,3 30,3 28,0 4,5% -3,4% Asie-Pacifique 3,6 3,5 3,4 7,0% 4,0% Axway Software 67,0 65,7 63,2 6,0% 2,1%

La France a réalisé un chiffre d’affaires de 20,5 M€ au 1er trimestre 2019 (31 % du chiffre d’affaires du Groupe), en croissance organique de 18,0 %. Cette forte progression de l’activité est principalement liée au niveau élevé des signatures de Licences et à la croissance importante de l’activité de Souscription sur le trimestre.

Le Reste de l’Europe a été en décroissance organique de 6,0 % sur le trimestre en réalisant un chiffre d’affaires de 13,7 M€ (20 % du chiffre d’affaires du Groupe). Si l’activité de Souscription a été en forte croissance sur l’ensemble des pays de la zone, cela n’a pas suffi à compenser la décroissance des activités Licences et Services.

Les Amériques (USA & Amérique Latine) ont permis de générer un chiffre d’affaires de 29,3 M€ (44 % du chiffre d’affaires du Groupe) au 1er trimestre 2019, en décroissance organique de 3,4 %. Cette décroissance du chiffre d’affaires de la zone est principalement imputable à la baisse importante de l’activité Licences qui n’a été que partiellement compensée par la croissance des autres activités sur le trimestre.

Enfin, sur la zone Asie-Pacifique, le chiffre d’affaires s’est élevé à 3,6 M€ sur le trimestre, en croissance organique de 4,0 %.

Situation Financière au 31 mars 2019

Au 31 Mars 2019, la situation financière d’Axway demeurait solide avec une trésorerie de 45,9 M€ et une dette bancaire de 45,3 M€.

Evolution de l’effectif

Au 31 Mars 2019, l’effectif d’Axway était de 1878 collaborateurs (25 % en France et 75 % à l’international) contre 1848 au 31 décembre 2018.

Objectifs 2019 & Perspectives 2020

Pour 2019, le Groupe confirme anticiper :

Un retour à la croissance organique de son activité qui devrait se poursuivre en 2020 pour permettre à Axway d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 300 M€,

Une marge opérationnelle d’activité comprise entre 8 % et 10 % du chiffre d’affaires, représentant un point bas durant la période de transformation, avant un rebond de la profitabilité attendu en 2020.

Calendrier financier

Vendredi 26 avril 2019 : Publication du Document de Référence 2018.

Mercredi 5 juin 2019, 14h30 : Assemblée Générale Mixte des Actionnaires – Étoile Business Center, Paris.

Mercredi 24 juillet 2019, après bourse : Publication des Résultats Semestriels 2019.

Jeudi 25 juillet 2019, 9h00 : Réunion de présentation des Résultats Semestriels 2019 – Cloud Business Center, Paris.

Glossaire - Indicateurs Alternatifs de Performance

Chiffre d’affaires retraité : Chiffre d’affaires de l’année précédente retraité sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours.

Croissance organique : Croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période en cours et le chiffre d’affaires de la même période sur l’exercice précédent, retraité des effets de périmètre et de change.

Croissance à changes constants : Croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période en cours et le chiffre d’affaires de la même période sur l’exercice précédent, retraité des effets de change.

ACV : Annual Contract Value – Valeur annuelle d’un contrat de Souscription.

TCV : Total Contract Value – Valeur totale d’un contrat de Souscription incluant à la fois les revenus récurrents pour la durée du contrat et les paiements non récurrents.

Indicateur de suivi des signatures : Addition du montant des ventes de Licences et de trois fois la valeur annuelle (3xACV) des nouveaux contrats de Souscription signés sur une période donnée.

Résultat opérationnel d’activité : Résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites, ainsi que des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

Avertissement

Le présent communiqué contient des informations financières prospectives auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance, la rentabilité du Groupe notamment en cas d’acquisitions dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licences, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au 2ème semestre et de ce fait, peuvent engendrer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année. En outre, le Groupe rappelle que la (ou les) acquisition(s) potentielle(s) pourrai(ent) avoir un impact sur lesdites données financières. En outre l’activité au cours de l’année et/ou les résultats réels peuvent être différents de ceux décrits dans le présent communiqué notamment en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le document de référence 2017 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 26 avril 2018 sous le numéro D. 18-0393. La distribution du présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.

A Propos d’Axway

Axway (Euronext : AXW.PA), éditeur de logiciels, ouvre la voie à des expériences numériques en connectant les personnes, les systèmes, les entreprises et les écosystèmes des clients à des solutions d'infrastructure numériques. Axway AMPLIFY™, la plateforme d'intégration hybride d'Axway, connecte les données depuis n'importe quel appareil, où qu'il se trouve, étend la collaboration, supporte des millions d'applications et fournit des données analytiques en temps réel pour bâtir des réseaux d'expérience client. De l'idée à sa mise en œuvre, l'expertise d'Axway dans la gestion des API ainsi que l'échange sécurisé de fichiers et l'intégration B2B/EDI a permis de relever les plus grands défis en matière d’intégration de données pour plus de 11 000 organisations réparties dans 100 pays. Pour en savoir plus à propos d’Axway, visitez www.investors.axway.com/fr ou l’application mobile Axway IR disponible sur Apple Store & Android.

Annexes

Axway Software : Impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires 1er Trimestre 2019 (M€) T1 2019 T1 2018 Croissance Chiffre d'affaires 67,0 63,2 6,0% Variations de change +2,5 Chiffre d'affaires à taux de change constants 67,0 65,7 2,1% Variations de périmètre +0,0 Chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants 67,0 65,7 2,1%

Axway Software : Variation des taux de change 1er Trimestre 2019 Pour 1€ Taux moyen T1 2019 Taux moyen T1 2018 Variation Dollar US 1,136 1,229 + 8,2%

