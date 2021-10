Axway : est nommé Leader dans le Magic Quadrant™ 2021 de Gartner® dédié à la gestion complète du cycle de vie des API.

Reconnu pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution

Axway (Euronext: AXW.PA), l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion et d'intégration des API, est nommé « Leader » dans le Magic Quadrant 2021 de Gartner pour la gestion complète du cycle de vie des API.1 L'évaluation est basée sur des critères spécifiques qui analysent l'exhaustivité de la vision globale de l'entreprise et sa capacité d'exécution.

« Nous sommes honorés d'être positionnés en tant que Leader, et cela pour la sixième année », a déclaré Patrick Donovan, Directeur Général d'Axway. « Cela étant, notre vision va au-delà de la seule fourniture d’une plateforme de gestion des API qui évolue au rythme des meilleures normes du secteur. Il s’agit, pour nous, de donner aux entreprises les outils et l’expertise nécessaires pour aller toujours plus loin. »

« Avec la plateforme Amplify API Management, nous avons supprimé le goulot d'étranglement que constituait la coordination de tous les projets d'API par une seule équipe, tout en conservant une visibilité, une gouvernance et un contrôle complets sur les services que nous créons », a déclaré Manoj Kona, Directeur du middleware chez NOV Inc.

Amplify est la seule plateforme ouverte et indépendante du marché pour la gestion et la gouvernance des API, à l’échelle des différents modèles d’intégration, du Cloud hybride et des solutions tierces. La vision “Open Everything” (“l’heure est à l’ouverture”) d’Axway offre aux entreprises la flexibilité et l’appui nécessaires pour créer des expériences client exceptionnelles.

« Nous voulons aider les petites banques à participer à cette nouvelle économie de l'API. Nous créons des outils pour les aider à innover et aussi à encourager l'innovation. La valeur ajoutée que nous pouvons leur apporter est incroyable. L’effort mutualisé dans ce monde d’open banking a beaucoup de sens. Tout cela s'appuie sur la plateforme Amplify API Management », a déclaré Jacques Putz, PDG de LUXHUB.

« Nous savons ce qu'il convient de faire pour tirer la plus grande valeur des API et stimuler l'activité des entreprises », ajoute Patrick Donovan. « Il ne s'agit plus seulement de gérer les API : il faut pouvoir aussi en faciliter l’usage. Axway est un partenaire de confiance dans le parcours de la transformation digitale, car nous disposons des outils, mais aussi, de la vision et de l'expertise nécessaires pour vous guider. »

Les rapports du Magic Quadrant de Gartner sont l'aboutissement d'une recherche rigoureuse et factuelle sur des marchés spécifiques, offrant une vue d'ensemble des positions relatives des fournisseurs sur des marchés où la croissance est élevée et où la différenciation des fournisseurs est nette. Les fournisseurs sont positionnés dans quatre quadrants : Leaders, Challengers, Visionnaires, et Acteurs de niche. L'étude permet aux entreprises de tirer le meilleur parti d'une analyse de marché qui s'aligne sur leurs besoins commerciaux et technologiques uniques.

