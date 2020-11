Axway : permet à ses clients de tirer parti de la plateforme AMPLIFY dans la zone de l'Union Européenne (UE) sécurisée

Les clients ont ainsi un choix supplémentaire quant à la région pour le provisionnement d’AMPLIFY

Axway (Euronext : AXW.PA), un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion et d'intégration des API, annonce aujourd'hui la disponibilité générale du provisionnement* de la plateforme AMPLIFY dans une région européenne sécurisée. Ceci permet un stockage régional des données critiques au travers d’AMPLIFY dans la région de l'UE. Les clients ont désormais le choix de stocker les données des services SaaS AMPLIFY dans la région UE plutôt que dans la région États-Unis.

Ce nouveau dispositif est particulièrement intéressant pour les organisations européennes qui doivent satisfaire à des exigences de résidence des données, leur permettant de conserver les données clés de leurs applications au sein l’UE. Il réduit également la latence des transactions grâce à un accès à des services hébergés au niveau régional.

« L'extension de nos services dans la région de l'Union Européenne constituait la nouvelle étape logique pour servir notre clientèle mondiale qui fait partie intégrante de notre vision et de notre stratégie, » a déclaré Vince Padua, Directeur de la Technologie et de l'Innovation chez Axway. « Nous offrons un tableau de bord unique avec une vue transparente des architectures hybrides qui englobent le SaaS et le non-SaaS, Axway et non-Axway – tout cela pour faciliter le voyage de nos clients vers le cloud et les aider à innover plus rapidement. »

Les clients en période d’essai peuvent choisir la région UE au moment de leur inscription. En dehors de la période d'essai, Axway provisionnera l'organisation de l'utilisateur dans la région de son choix (UE ou États-Unis) dans le cadre du processus de configuration initiale.

Les utilisateurs appartenant à une organisation américaine ou européenne pourront conserver leurs données d'applications dans leurs régions respectives pour se conformer aux réglementations internes et/ou externes.

Les utilisateurs disposent des services AMPLIFY suivants dans la région de leur choix : Central, Catalog, Application Integration et Visibility.

En savoir plus sur l’annonce de disponibilité générale de la région UE ici.

*provisionnement/provisioning : l'allocation automatique de ressources.

