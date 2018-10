Azenco lance le Fond Mobile Pooldeck

Azenco innove et lance le Fond Mobile Pooldeck.

Fabriqué en France, le Fond Mobile Pooldeck est un système automatisé de nouvelle génération qui permet de dissimuler sa piscine ou son bassin sous une terrasse plane. Cela permet à l'abri d'être totalement invisible et sécurisé. Concrètement, le fond mobile est une ossature en inox ultra résistante qui peut être recouverte de bois ou de carrelage afin de s'intégrer parfaitement à l'environnement existant. Il offre donc un gain de place et un design jamais proposés auparavant et se positionne en véritable alternative aux abris traditionnels.

A la manière d'un ascenseur, le fond mobile Pooldeck coulisse verticalement le long du bassin. Pour ce faire, il suffit simplement de définir le réglage souhaité avec une télécommande. Il est alors possible de plaquer le fond mobile au fond de la piscine, de l'immerger à mi-hauteur, etc. Cela donne une vraie polyvalence au bassin qui se transforme alors en piscine, petit bassin, terrasse, pataugeoire ou en espace de rééducation par exemple. Dans un souci de discrétion, tous les éléments mécaniques du système sont disposés dans un compartiment en dehors du bassin dans une trappe cachée et facile d'accès à côté de la terrasse.

Au-delà de ces aspects, le fond mobile Pooldeck offre enfin toutes les caractéristiques indispensables en matière de sécurité et répond à la norme de sécurité NF P90-308. Enfin, grâce à son recouvrement intégral, aucun insecte ou impureté n'atterrit ni ne stagne dans l'eau, ce qui permet de préserver sa qualité.

Le fond mobile Pooldeck est proposé en 12 dimensions standards pour des bassins allant de 8 à 32 m².

