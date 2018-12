Azenco présente son abri piscine télescopique Néo Smart

Azenco, l'un des principaux concepteurs et constructeurs d'abris piscine sur le marché français, présente son abri télescopique Néo Smart. Cet abri élégant et performant se positionne comme l'abri télescopique le plus bas du marché.

Pensé pour se fondre dans tous les environnements, cet abri intègre les caractéristiques nécessaires pour lui permettre de répondre à différentes problématiques. Ainsi, au-delà des aspects liés à la sécurisation des bassins, il permet de protéger l'eau des éléments extérieurs, mais aussi de la chauffer grâce à ses panneaux en polycarbonate haute performance. Ces matériaux de qualité associés à un design de premier plan en font donc un produit à part sur le marché et répondant aux attentes des clients les plus exigeants.

En complément de ces éléments, l'abri télescopique Néo Smart a été conçu pour être aisément manipulable (une seule personne est simplement nécessaire pour fermer ou ouvrir cet abri en quelques secondes). Conforme à la norme NF-P90-309, cet abri une fois ouvert offre un très faible niveau d'encombrement au sol, une hauteur de stockage minimum et ne compromet donc en rien l'esthétique des bassins qui en sont équipés.

Charles Chapus chez Azenco explique : « Notre abri Néo Smart ne fait pas de compromis sur la qualité et l'esthétique. Elle offre donc de sérieux avantages aux consommateurs qui recherchent à s'équiper d'un produit innovant et polyvalent répondant à de nombreux besoins. Notre gamme télescopique Néo s'adapte quasiment à tous les types de bassins et principalement à ceux de forme rectangulaire et carrée. »

Plus d'informations sur ce nouveau produit sur :https://www.azenco.fr/produit/abri-telescopique-neo-smart/

*Azenco a remporté le trophée Argent du concours de la Fédération Française des Professionnels de la Piscine - catégorie abris de piscine ou de spa grâce à l'abri Néo Smart.

