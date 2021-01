Azulis Capital a annoncé le premier closing de son sixième fonds, Middle Market Fund 6 (MMF 6) à 200 millions d’euros. Ce nouveau fonds sera déployé, comme les précédents, sur quatre secteurs clés : santé et services à la personne, agroalimentaire, nouvelle consommation et services aux entreprises. MMF 6 investira en majoritaire ou minoritaire, avec des tickets de 10 à 20 millions d’euros dans des entreprises à fort potentiel, d’une valeur comprise entre 20 et 120 millions d’euros.



Le fonds aura une capacité de prise ferme pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros de fonds propres, avec l'appui de ses souscripteurs qui pourront co-investir à ses côtés.



" C'est une grande satisfaction pour toute l'équipe d'Azulis d'avoir réussi un premier closing de cette envergure dans un contexte aussi particulier et nous remercions nos investisseurs de leur confiance ", a déclaré Pierre Jourdain, le Président du directoire.



" Nous sommes très confiants dans l'atteinte de notre objectif de 250 millions d'euros, voire au-delà, dans les prochains mois ", a-t-il ajouté.