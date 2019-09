B*capital et Portzamparc fusionnent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

B*capital, filiale de BNP Paribas, fusionne le 2 septembre avec sa filiale Portzamparc, Société de Bourse, pour créer Portzamparc. La nouvelle société vise à accompagner les clients privés, les sociétés de gestion et les PME-ETI qui souhaitent investir ou se financer en Bourse.Pour les clients privés, elle offre des offres de conseil, en partenariat avec BNP Paribas Banque Privée, de gestion sous mandat et de Bourse, avec des interlocuteurs dédiés et un univers d'investissement élargi à plus de 2 000 actions sur petites, moyennes et grandes valeurs.Pour les clients PME-ETI, elle offre un accompagnement pour financer leur croissance via les marchés boursiers (introduction en Bourse, augmentation de capital, offres publiques…).Pour les clients sociétés de gestion européennes : Portzamparc offre une salle de marché, un bureau d'analyse financière suivant 130 valeurs Mid & Small et un service de corporate access.Tous ces clients bénéficient également de l'offre en gestion collective de sa filiale Portzamparc Gestion, centrée sur les petites et moyennes entreprises.Les clients privés bénéficient également des services digitaux de B*capital et Portzamparc : un site internet et une application de passage d'ordres de Bourse, l'accès à une plateforme de trading en temps réel et l'application B*Fi, première application mobile dédiée à la finance comportementale.