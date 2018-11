BAK Economics abaisse ses prévisions pour le PIB en 2018 et 2019

Zurich (awp) - Les économistes de l'institut de prévisions BAK Economics ont abaissé leurs prévisions de croissance du PIB de la Suisse pour cette année et la suivante. Ils tablent désormais sur une progression de 2,6% en 2018 contre 3,0% auparavant et de 1,2% en 2019, contre 1,6% avant.

Dans son communiqué de jeudi, le BAK explique cette révision par les chiffres du PIB publié en matinée par le Seco. Le vent contraire qui souffle au niveau de l'environnement économique global a laissé des traces en Suisse "plus rapidement et plus fortement" que ce que l'on pensait jusqu'ici, selon les experts bâlois. L'économie suisse a légèrement reculé au 3e trimestre, à la surprise générale.

Le BAK ne s'attend cependant pas à une récession en Suisse. Les entreprises continuent d'estimer leur situation actuelle et future de manière positive et les signaux en provenance des exportations et du marché du travail sont positifs. Il faut s'attendre à un retour sur un "solide sentier de croissance" au 4e trimestre.

La réduction des prévisions pour 2019 reflète les incertitudes globales et le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis ainsi que celui entre l'UE et l'Italie à propos de son budget. La prévision relativement basse s'explique aussi par un effet non-récurrent: il n'y aura pas en 2019 de revenus des licences sur les jeux olympiques et le mondial de football, puisque ces événements n'auront pas lieu l'an prochain. Leur effet sur le PIB suisse est de 0,3 point de pourcent.

Le BAK risque aussi une prévision pour 2020. Avec de nouveaux événements sportifs, le PIB de la Suisse devrait croître de 1,7%.

