BALYO annonce la signature d'un partenariat stratégique et commercial avec Bolloré Logistics

BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME) (Paris:BALYO), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, signe un partenariat avec Bolloré Logistics, l’un des leaders mondiaux du transport et de la logistique, pour automatiser les mouvements de palettes dans leurs entrepôts de la zone Asie-Pacifique.

L’objectif de cet accord est de favoriser une collaboration étroite pour implémenter les solutions robotisées de BALYO dans la zone Asie-Pacifique et ainsi accompagner Bolloré vers l’excellence opérationnelle. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie du B.Lab - l'accélérateur d'innovation de Bolloré Logistics - pour favoriser la coopération entre différents acteurs innovants du secteur de la logistique sur des technologies telles que la robotique, l'IoT et l'IA. Il soutiendra l'engagement de B.Lab à concevoir des solutions de supply chain créatrices de valeur sur différents domaines d'innovation, plus précisément sur le domaine de l'automatisation et de l'innovation en entrepôt.

Dans cette optique, l'équipe de BALYO à Singapour sera désormais installée dans le B.Lab de Singapour et bénéficiera des installations de Bolloré Logistics pour poursuivre le développement et la commercialisation des solutions de BALYO dans la région. Depuis cette plateforme, BALYO bénéficie d'un lieu unique pour accueillir des clients ou des prospects et effectuer des démonstrations en situation réelle, améliorant ainsi la visibilité de ses technologies en vue de leur commercialisation dans la région APAC.

Grâce à la mutualisation des expertises et des ressources, Bolloré Logistics profite du savoir-faire technologique de BALYO dans l'un de ses principaux centres logistiques d’Asie-Pacifique et va accélérer sa transition vers la robotique appliquée au mouvement autonome des palettes.

Concrètement, ce partenariat se matérialise par une première commande pour un chariot robotisé "VNA" BALYO à destination du Blue Hub, un entrepôt d’une superficie de 50 000 m² entièrement automatisé et équipé de technologies de pointe. Des discussions sont actuellement en cours entre les deux entités pour une première extension au Green Hub, un autre site logistique détenu par Bolloré Logistics, pour un chariot robotisé à mât rétractable pour des applications « Reach ». A la suite de cette phase d’essai, les deux parties ambitionnent d’initier à court terme des études pour sélectionner les sites de Bolloré Logistics de la zone Asie-Pacifique qui pourront être équipés des solutions BALYO.

Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO, déclare : « La signature de ce partenariat avec Bolloré Logistics, leader mondial de la logistique et du transport, est un formidable levier de croissance pour BALYO. Nous sommes ravis de pouvoir les accompagner dans leur programme d’automatisation depuis leur lab à Singapour. Ce hub international de premier plan est un lieu unique où BALYO pourra démontrer en conditions réelles la valeur ajoutée de ses robots pour des applications spécifiques. Nous sommes impatients de démarrer notre collaboration avec la première installation dans le Blue Hub avant de futurs déploiements dans la région Asie-Pacifique ».

Frédéric Marcerou, Directeur Général de Bolloré Logistics Singapour commente : « BALYO, avec son expertise et ses connaissances technologiques, est un excellent complément stratégique pour Bolloré Logistics. Ensemble, nous pouvons nous réjouir d'accélérer l'intégration des technologies dans le secteur de la supply chain et de dégager des synergies de croissance dans la région APAC ».

Dans le monde entier, les hommes méritent des emplois enrichissants et créatifs. Chez BALYO, nous pensons que les mouvements de palettes chez les industriels et sites de fabrication devraient être confiés à des robots entièrement autonomes. Pour concrétiser cette ambition, BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Notre système de géo-navigation permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments, sans nécessiter d'infrastructure supplémentaire. Pour accélérer la conversion du marché de la manutention vers l'autonomie, BALYO a conclu deux partenariats mondiaux avec Kion Group AG (maison mère de la société Fenwick-Linde) et Hyster-Yale Group. Une gamme complète de robots, disponibles dans le monde entier, a été développée pour la quasi-totalité des applications traditionnelles de stockage : robots-tracteurs, -transpalettes, -gerbeurs, -mât rétractable et - VNA. BALYO et ses filiales à Boston et Singapour servent des clients en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique. La société est cotée sur Euronext depuis 2017 et son chiffre d'affaires a atteint 21,7 millions d'euros en 2020. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

Bolloré Logistics est un acteur global de la supply chain et figure parmi les 10 premiers groupes mondiaux de transport et de logistique, avec un réseau intégré de 600 agences dans 109 pays. En plaçant le client au coeur de sa stratégie, Bolloré Logistics s'engage à concevoir des solutions novatrices, robustes et agiles. Grâce à une gestion fiable de toute la supply chain, l'entreprise a développé une capacité de résilience lui permettant de maîtriser les risques en sécurisant des plans de transport au moyen d'options alternatives et de pérenniser ses actions dans une démarche d'amélioration continue tout en agissant en tant qu'acteur éthique et responsable.

