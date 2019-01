BALYO : annonce son calendrier financier pour l'exercice 2019

Regulatory News:

BALYO (Paris:BALYO) (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce ce jour son agenda de communication financière pour l’exercice 2019.

Evénements Dates de publication* Chiffre d’affaires annuel 2018 31 janvier 2019 Assemblée Générale Extraordinaire

suite à l’annonce d’un accord commercial avec Amazon 22 février 2019 Résultats annuels 2018 27 mars 2019** Chiffre d’affaires du T1 2019 17 avril 2019 Assemblée Générale mixte 23 mai 2019 Chiffre d’affaires du T2 2018 24 juillet 2019 Résultats semestriels 2019 25 septembre 2019 Chiffre d’affaires du T3 2019 23 octobre 2019

* calendrier indicatif pouvant faire l’objet de modifications. Sauf exception, les communiqués sont diffusés après la clôture des marchés.

** Communiqués diffusés avant l’ouverture des marchés.

À PROPOS DE BALYO

BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by BALYO™. Le système de géo-navigation développé par BALYO permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, BALYO a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), BALYO a réalisé un chiffre d’affaires de 16,4 M€ en 2017. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190116005548/fr/