BALYO : annonce son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 en hausse de +36% et de 27% après retraitement1

BALYO (Paris:BALYO) (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019.

Fabien Bardinet, Président-Directeur Général, déclare : « Nous avons enregistré au 1er trimestre 2019 un chiffre d’affaires, avant charge IFRS2, en croissance significative de +36% par rapport au 1er trimestre 2018. Cette performance est néanmoins atténuée par une prise de nouvelles commandes sensiblement plus faible qu’initialement attendu suite à des décalages au cours de la période. Compte tenu de l’engagement de nos équipes et de la valeur ajoutée des solutions BALYO, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs ».

En milliers d’euros T1 2018 T1 2019 Evolution Région EMEA 3 750 4 573 22% Région Americas 132 970 635% Région APAC 656 624 -5% Chiffre d’affaires 4 538 6 168 36% Charge IFRS2 BSA 0 420 Chiffre d’affaires publié* 4 538 5 747 27%

* Données non auditées

Activité du 1er trimestre 2019

La montée en puissance des activités de BALYO s’est poursuivie dès le début de l’exercice avec l’enregistrement d’un chiffre d’affaires de 6,2 M€ pour le compte du 1er trimestre 2019, soit une hausse de +36% par rapport à la même période de 2018.

La capacité d’exercer les bons de souscription d’actions (BSA) émis le 22 février dernier dépend du paiement de commandes futures. Selon les normes IFRS, BALYO doit ainsi reconnaître une charge (IFRS2) simultanément à la reconnaissance du chiffre d’affaires généré avec le bénéficiaire des BSA. La reconnaissance de cette charge ne donne lieu à aucun paiement en numéraire.

Au 1er trimestre 2019, BALYO a donc comptabilisé une charge de 420 K€ simultanément au chiffre d’affaires réalisé avec le bénéficiaire des BSA, entraînant la publication d’un chiffre d’affaires corrigé de 5,7 M€ en progression de +27% par rapport à l’année précédente.

Carnet de commandes de 18,1 M€

Après prise en compte de nouvelles commandes pour 4,3 M€ au 1er trimestre 2019, le carnet de commandes au 31 mars 2019 s’élève à 18,1 M€, contre 20,1 M€ au 31 décembre 2018 et 19,1 M€ il y a un an.

Cette baisse du carnet de commandes est la conséquence de reports de commandes initialement attendues au 1er trimestre de cette année et qui devraient être enregistrées au cours des prochains mois.

Stratégie et perspectives

Grâce au renforcement et à la formation de nouvelles équipes en 2018, BALYO poursuit l’accroissement de ses capacités de déploiement, tout en maintenant ses efforts d’investissement en Recherche & Développement, notamment dans la perception et la gestion de trafic, deux domaines particulièrement innovants permettant d’offrir un ROI élevé à ses clients.

Dans ce contexte, la Société réaffirme son objectif de 200 M€ de chiffre d’affaires en 2022 et une réduction significative des pertes opérationnelles dès cette année.

Prochaine publication financière : chiffre d’affaires du T2 2019, le 17 juillet 2019 après clôture de la bourse.

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d’affaires de 23,3 M€ en 2018. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

1 prise en compte de la charge IFRS2 liée à l’attribution de BSA.

2 Le carnet de commandes fait référence à l’ensemble des commandes projets reçues mais non encore livrées. Le carnet de commandes évolue tous les trimestres suite à la prise en compte des nouvelles commandes, du chiffre d'affaires réalisé sur les projets pendant la période et de l’annulation de commandes.

