BALYO : annonce une évolution dans sa structure actionnariale

BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui le renforcement de Bpifrance, Thomas Duval et Fabien Bardinet au sein de son capital.

La transaction, réalisée hors marché, porte sur 587 000 titres BALYO, 500 000 titres pour Bpifrance, 15 000 titres pour Thomas Duval et 72 000 Titres pour Fabien Bardinet, permet à Seventure Partners de satisfaire aux besoins de liquidité requis par son activité de gestion de fonds réglementés. Seventure Partners s’est par ailleurs engagé à conserver de façon dégressive le solde de sa participation (soit 22,45% du capital) pour une période de 18 mois (100 % pendant 3 mois ; 85 % pendant 6 mois ; 70 % pendant 9 mois ; 55% pendant 1 an ; 40 % pendant 15 mois ; 25 % pendant 18 mois).

La transaction donnera lieu aux déclarations requises par la réglementation en vigueur (y compris au titre des déclarations de transaction sur titres réalisées par les dirigeants).

Fabien Bardinet, Président-Directeur Général, déclare : « Nous nous réjouissons avec Thomas de renforcer notre position au sein du capital de BALYO. Ce renforcement conjoint avec Bpifrance, actionnaire historique de la Société illustre la confiance que nous portons dans les perspectives de croissance et la stratégie de BALYO. Nous remercions nos actionnaires historiques pour leur confiance renouvelée, comme en témoignent l’engagement de Seventure Partners de conserver sa participation résiduelle et, plus généralement, sa volonté de concilier son besoin de liquidité avec le développement de BALYO ».

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d’affaires de 23,3 M€ en 2018. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

