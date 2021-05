BALYO : Assemblée générale du 20 mai 2021 : composition du bureau

Regulatory News:

BALYO (Paris:BALYO) (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce la composition du Bureau de l’Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2021, qui se tiendra à 10h00 au siège social de la Société.

Il est rappelé que dans le contexte de l’épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, l’Assemblée Générale se tiendra à huis clos, sans la présence physique des actionnaires et autres personnes ayant le droit d’y assister, en application de l’article 4 l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021.

Dans ce cadre la Société vous informe que le Conseil d’administration, conformément à l’article 8 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, a décidé que le Bureau de l'Assemblée générale sera composé comme suit :

Monsieur Pascal RIALLAND Président du Conseil d’Administration de la Société : Président de l'assemblée,

La société Bpifrance Investissement, actionnaire, représentée par Monsieur Xavier DELEPLACE et Monsieur Thomas DUVAL, actionnaire : Scrutateurs, et

Monsieur Frank CHUFFART : Secrétaire de l'Assemblée.

Il est ici rappelé que les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale de la Société : https://www.balyo.fr/investisseurs/assemblees-generales qui est régulièrement mise à jour de toutes les informations nécessaires pour garantir leurs droits.

