BALYO : annonce un partenariat stratégique avec Körber pour améliorer la productivité et la sécurité des entrepôts

BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce un partenariat avec Körber, un intégrateur doté d’une expertise technologique inégalée de la chaîne d’approvisionnement.

Le partenariat entre Körber et BALYO, développeur et intégrateur de robots de manutention avancés, permettra de proposer aux entreprises du monde entier la toute dernière technologie en matière d’équipements de manutention autonome.

BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots mobiles autonomes (AMR) : robots élévateurs à fourche, tracteurs robotisés (pour les trains logistiques), gerbeurs robotisés (mouvements de palette au sol ou à faible hauteur) et robots à mât rétractable (pour les rayonnages de grande hauteur). Grâce aux capteurs laser de sécurité de niveau PLd et à la technologie propriétaire « Driven by Balyo », qui permet aux systèmes de manutention robotisés du Groupe de naviguer en totale autonomie, les clients peuvent intégrer en toute simplicité les robots BALYO dans leurs systèmes existants sans modifier leurs infrastructures.

Partout dans le monde, et de façon croissante, les robots accompagnent les entreprises pour relever le défi du mouvement des marchandises dans les entrepôts. Ce partenariat leur ouvre de nouvelles opportunités. L’intégration des gammes de robots BALYO au sein des solutions de Kӧrber permettra de répondre aux exigences liées à la manutention des palettes, incluant les charges lourdes et volumineuses. Les clients gagneront ainsi en flexibilité, en agilité et en évolutivité, ce qui leur permettra d’absorber facilement les variations de volume et d’améliorer leur productivité à mesure du développement de leur activité.

Ces solutions permettent également de renforcer la sécurité et la productivité des salariés. Pour un environnement de travail plus sûr, les robots sont équipés des fonctions Smart Safety et Stop-and-go. Le champ de détection logicielle assure en temps réel la détection d’obstacles et donne au véhicule robotisé l’instruction de se déplacer ou de s’arrêter en fonction de l’environnement. Le robot de manutention permet également de pallier les pénuries de main-d’œuvre. Cette solution, loin de remplacer les employés, leur permet d’accomplir des tâches à plus forte valeur ajoutée en opérant à proximité des robots.

Pascal Rialland, Président-Directeur général de BALYO, déclare : « Nous sommes ravis de poursuivre cette collaboration avec Kӧrber et de continuer à développer un réseau partenaire qui répond aux besoins des filières et des acteurs de la logistique, aussi bien au niveau local qu’à l’échelle mondiale. L’expertise de Kӧrber dans la gestion des entrepôts et la logistique et sa présence mondiale renforcent les complémentarités entre nos deux sociétés et constituent un atout majeur en vue du déploiement des solutions de BALYO auprès de nos clients. »

Nishan Wijemanne, Global Leader AMR/Robotics de la division Supply Chain de Körber explique : « Flexibilité, adaptabilité et précision sont aujourd’hui les trois mots d’ordre de la chaîne logistique. Notre partenariat avec BALYO atteste de la volonté de Körber de proposer les outils qui permettent de réunir ces impératifs. La robotique permet d’améliorer fortement le niveau de performance de la gestion des entrepôts et de la logistique. Notre expertise, associée aux solutions inégalées de BALYO, donnera aux entreprises du monde entier les moyens de maîtriser la complexité croissante qui caractérise ce secteur d’activité, et d’évoluer en fonction des exigences des consommateurs et de l’industrie afin de capitaliser sur les opportunités futures. »

Prochaine communication financière : chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, 22 juillet 2021.

A propos de BALYO

Dans le monde entier, les hommes méritent des emplois enrichissants et créatifs. Chez BALYO, nous pensons que les mouvements de palettes chez les industriels et sites de fabrication devraient être confiés à des robots entièrement autonomes. Pour concrétiser cette ambition, BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Notre système de géo-navigation permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments, sans nécessiter d'infrastructure supplémentaire. Pour accélérer la conversion du marché de la manutention vers l'autonomie, BALYO a conclu deux partenariats mondiaux avec Kion Group AG (maison mère de la société Fenwick-Linde) et Hyster-Yale Group. Une gamme complète de robots, disponibles dans le monde entier, a été développée pour la quasi-totalité des applications traditionnelles de stockage : robots-tracteurs, -transpalettes, -gerbeurs, -mât rétractable et -VNA. BALYO et ses filiales à Boston et Singapour servent des clients en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique. La société est cotée sur Euronext depuis 2017 et son chiffre d'affaires a atteint 21,7 millions d'euros en 2020. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

A propos de la division Supply Chain de Körber

En réponse à la complexité croissante des chaînes d’approvisionnement, Körber propose un éventail incomparable de solutions de supply chain de bout en bout ayant fait leurs preuves et répondant aux besoins de toutes les entreprises, quelles que soient leur taille, leur stratégie ou leurs ambitions de croissance. Nous disposons des compétences - logiciels, mais également en automatisation, voix, robotique et manutention - mais surtout de l’expertise nécessaire pour conjuguer ces savoir-faire. Partenaire de votre entreprise partout dans le monde, nos solutions répondent à vos besoins aujourd’hui et au fil de l’évolution des chaînes logistiques. Maîtrisez la complexité de la chaîne d’approvisionnement avec Körber. La division Supply Chain de Körber fait partie du groupe technologique mondial Körber. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.koerber-supplychain.com

