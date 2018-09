BALYO : publie ses résultats du premier semestre 2018

Regulatory News:

BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui ses résultats du 1er semestre de l’exercice 2018, arrêtés par le Conseil d’administration du 26 septembre 2018.

Fabien Bardinet, Président-Directeur Général déclare : « La progression du chiffre d’affaires au cours du 1er semestre 2018 confirme la dynamique commerciale que rencontrent nos solutions. Le renforcement des équipes avec le recrutement de plus de 25 collaborateurs depuis le début d’année et la récente nomination d’un Directeur Industriel, spécialiste dans le développement et l'industrialisation de robots, vont nous permettre d’accélérer la production et le déploiement de nos solutions dès le second semestre 2018.

Les difficultés de livraison du premier semestre ne nous permettront pas d’atteindre notre objectif de réduction de la perte opérationnelle. Nous anticipons désormais une perte opérationnelle en 2018 proche de celle de 2017. Les équipes de Balyo font un travail de fond exceptionnel, notre gamme de produits est unique par sa profondeur et sa disponibilité géographique, ma confiance dans nos perspectives de développement n'a jamais été aussi forte ».

En millions d’euros 30 juin 2018 30 juin 2017 Chiffre d’affaires 9,71 6,23 Coûts des ventes -7,56 -4,28 Marge brute 2,15 1,95 Taux de marge brute 22,1% 31,3% Recherche et Développement -3,17 -1,95 Ventes et Marketing -2,71 -2,07 Frais généraux -3,37 -1,77 Paiements en actions -0,76 -0,46 Résultat opérationnel -7,86 -4,30 Résultats financier 0,16 -0,33 Résultat net -7,70 -4,63 Position de trésorerie 19,2 42,3

Résultats financiers du 1er semestre 2018

Tel qu’annoncé lors de la publication du chiffre d’affaires semestriel, les revenus se sont établis à 9,7 M€, soit une augmentation de +56%, par rapport au 1er semestre 2017, illustrant la poursuite de la dynamique commerciale enregistrée par la Société. Le succès commercial de BALYO s’observe également au travers de la hausse du carnet de commandes qui ressort à 20,2 M€ au 30 juin 2018, soit une progression de +50% par rapport à l’an dernier.

Le recul de la marge brute, qui s’est élevée à 22,1% sur la période, résulte des difficultés rencontrées dans le déploiement des solutions sur sites. La jeunesse des équipes en forte croissance conjuguée à l’implémentation des robots de nouvelle génération a eu un impact important sur les temps d’installation qui se sont avérés être supérieurs aux premières estimations. Ces problèmes sont progressivement corrigés et conforte la société sur sa capacité à redresser la marge brute au cours du second semestre 2018.

Par ailleurs, suite aux retards présentés ci-dessus, la Société a engagé plusieurs chantiers structurants, entrainant une hausse sensible des charges de R&D, de Ventes et Marketing, ainsi qu’un accroissement des effectifs globaux. La Société a vu passer ses effectifs de 111 personnes au 30 juin 2017 à 181 collaborateurs au 30 juin 2018.

La Société poursuit en parallèle son développement international, principalement aux États-Unis et en Asie du sud-est, l’élargissement de sa gamme de produits avec ses deux partenaires industriels, ainsi que le développement d’outils lui permettant de supporter la croissance.

L’augmentation de ces dépenses s’inscrit dans l’accompagnement de la croissance de BALYO, mais s’est traduit par une dégradation du résultat opérationnel à -7,9 M€ vs. -4,3 M€ il y a un an.

Après prise en compte d’un résultat financier à l’équilibre (0,2 M€), le résultat net s’établit à -7,7 M€, contre -4,6 M€ au premier semestre 2017.

La trésorerie disponible au 30 juin 2018 s’élève à 19,2 M€.

Faits marquants du 1er semestre 2018 et post-clôture

Au cours du deuxième trimestre 2018, la Société a enregistré un niveau record d’activité commerciale avec 7,5 M€ de nouvelles commandes dont aucune commande groupée. Trimestre après trimestre, la demande soutenue pour les solutions innovantes BALYO ne faiblit pas comme en atteste également le déploiement continu de ses robots.

En effet, à l’issue du 1er semestre 2018, BALYO a enregistré une forte progression de sa base installée qui s’établit désormais à 296 robots en service, soit une croissance de +96% par rapport aux 151 robots installés au 30 juin 2017.

L’accélération des livraisons au second semestre devrait permettre de rattraper une partie du retard du premier semestre.

Les équipes de BALYO exécutent en parallèle plus de 120 projets sur les 3 continents. Les robots des clients de BALYO déplacent au total plusieurs centaines de milliers de palettes tous les mois et parcourent tous les jours plus de 10 000 Kms.

Stratégie et perspectives

Fort d’investissements structurants mais nécessaires pour capter la croissance de son marché, BALYO poursuit son plan de développement et l’intégration de ses technologies auprès de Groupes industriels internationaux de premier plan. La Société réitère son objectif de 200 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2022 et vise toujours un taux de marge opérationnelle de 20% à moyen terme.

Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de la Société, dans la rubrique investisseurs : https://www.balyo.fr/Societe/Investisseurs

Prochaine publication financière : chiffre d’affaires du 3e trimestre, le 31 octobre 2018 après clôture de la bourse.

À PROPOS DE BALYO

BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by BALYO™. Le système de géo-navigation développé par BALYO permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, BALYO a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), BALYO a réalisé un chiffre d’affaires de 16,4 M€ en 2017. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

