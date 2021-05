BANDroyalty.com s'apprête à révolutionner la musique dans le monde entier le 5 mai avec la sortie des NFT BAND (OpenSea.io)

SINGAPOUR, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire – BAND Royalty (« BAND » ou la « Société »), exploitée par l'entreprise basée à Singapour LIBERTY IS PTE LTD, lance sa première collection musicale/artistique, la série 1 des NTF BAND, le 5 mai 2021. Ces NFT ont été commandés par des artistes d'exception afin de célébrer le diversité, l'inclusivité et les variétés incroyables de musique du monde entier. En plus, ces NTF BAND à collectionner ont quelque chose en plus. Contrairement aux NBA Topshots ou aux CryptoKitties, le fait de ne posséder que l'un des 3 000 NFT en édition limitée donne accès à l'écosystème de NTF BAND Music et à l'occasion de partager le catalogue de musique à redevances de BAND. Plus de 50 des plus grands artistes sont représentés, dont les incroyables Beyonce, Jay-Z, Justin Timberlake, Cher, will.i.am, Timbaland, Missy Elliot et Rihanna. BAND Royalty crée ainsi une première parmi les NFT, créant un NTF musical/artistique à collectionner unique que les amateurs de musique du monde entier vont sans aucun doute apprécier.



Les NFT, ou jetons non fongibles, représentent des œuvres sécurisées par voie cryptographique de manière exceptionnelle telles que de la musique, des œuvres d'art, des vidéos et d'autres fichiers numériques stockés sur la blockchain.

La série 1 de NFT BAND sera lancée le mercredi 5 mai et se limite à seulement 3 000 jetons. Ces NFT magnifiquement conçus se distinguent par des œuvres d'art époustouflantes et permettront finalement à leurs détenteurs d'engager leurs NFT BAND dans divers groupes de redevances BAND contenant des chansons et des artistes.

Les fondateurs de BAND Royalty, Barnaby Andersun et Noble Drakoln, experts dans les domaines de la blockchain et de l'investissement en redevances sur la musique, et co-animateurs du podcast CryptoTenX, ont présenté une feuille de route robuste et ambitieuse pour les lancements de BAND Royalty en 2021. En commençant par cette série 1 de NFT, BAND Royalty va finalement introduire des jetons BAND et lancer une nouvelle plateforme permettant aux musiciens et aux fans d'interagir par le biais des NFT.

Band Royalty prévoit de développer son catalogue de droits de redevance célèbres et axés sur le revenu grâce à la sortie de 12 000 jetons NFT uniques plafonnés au total dans le cadre de quatre séries NFT différentes en 2021, ce qui est comparable à la nature de pièces de collection limitées des Crypto Punks et des Hashmasks. Les fonds générés seront réinvestis pour étendre la bibliothèque de redevances musicales de BAND Royalty.

Il est facile d'obtenir l'une des 3 000 pièces rares et converties d'art numérique NFT BAND de série 1 à collectionner, à la fois inspirées par la musique et animées en 3D. Le jour du lancement, cette édition limitée sera disponible sur la base du premier arrivé, premier servi par le biais d'une offre sur OpenSea.io .

Pour assurer la réussite, les détenteurs ont besoin d'au moins 1 Ethereum disponible dans un porte-monnaie ETH avant de visiter OpenSea.io , le plus grand marché de NFT Ethereum au monde. Une fois là-bas, parcourez la superbe sélection d'art NFT BAND et faites un choix. Plus le nombre de NFT BAND est faible, plus il est rare, apportant ainsi une plus grande valeur de collection et un accès fonctionnel à l'ensemble de l'écosystème de la musique BAND.

Pour en savoir plus, vous êtes invité(e) à rejoindre la communauté BAND : https://t.me/bandroyalty

À propos de BAND Royalty

BAND Royalty permet aux amateurs et fans de musique de passer à la vitesse supérieure en offrant des NFT BAND sécurisés par la blockchain qui permettent aux détenteurs de gagner des crypto-monnaies provenant de certaines des chansons les plus populaires au monde. Cette occasion unique permet aux individus de partager des flux de revenus à chaque fois qu'une chanson du catalogue musical BAND est interprétée. Le nom BAND est dérivé des initiales de ses cofondateurs, les experts de la blockchain Barnaby Andersun (BA) + Noble Drakoln (ND). Pour en savoir plus sur BAND Royalty et pour vous inscrire aux lancements de la collection NFT, rendez-vous sur www.bandroyalty.com .

