BASF : Credit suisse ne jette pas l'éponge

10/07/2019 | 11:20

Credit suisse a refait ses comptes sur le dossier BASF après que le géant chimique allemand a lancé hier un avertissement sur ses résultats. Certes, l'objectif de cours est raboté de 78 à 67 euros, mais le conseil d'achat ('surperformance') reste de mise.



Après le 'warning', les analystes ont réduit leurs prévisions de résultat d'exploitation entre 2019 et 2021 d'environ 21%, d'où la réduction de la cible. Reste le soutien offert par le dividende.





