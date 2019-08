BASF : cède une activité à la société japonaise DIC

29/08/2019 | 14:38

Le groupe allemand de produits chimiques BASF a annoncé la conclusion d'un accord pour la cession de son activité mondiale de pigments au groupe japonais DIC pour 1,15 milliard d'euros.



L'activité pigments de BASF emploie environ 2 600 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros en 2018.



DIC, dont le siège est à Tokyo, emploie environ 20 000 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 6,8 milliards d'euros l'an dernier.



La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2020.



