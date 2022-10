BASF : conclut la cession de son activité de minéraux à KaMin

Le 30 septembre, BASF a conclu la cession de son activité de minéraux kaoliniques à KaMin, une entreprise de minéraux de performance dont le siège est à Macon, en Géorgie, aux États-Unis.



L'activité des minéraux kaoliniques compte environ 440 employés, dont du personnel en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.



Elle a généré un chiffre d'affaires d'environ 171 millions d'euros en 2021.



La cession comprend le centre de production avec des sites à Daveyville, Toddville, Edgar, Gordon et des mines, réserves et usines connexes à Toomsboro et Sandersville en Géorgie, aux États-Unis.



Les opérations de catalyseurs de raffinage situées au même endroit continueront d'être détenues et exploitées par l'activité catalyseurs de raffinage de BASF et ne font pas partie de la cession.



