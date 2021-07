BASF : le BPA ajusté multiplié par 8 au 2e trimestre

Les ventes réalisées par BASF au cours du 2e trimestre s'élèvent à 19,8 MdsE, soit une hausse de 56% par rapport au 2e trimestre 2020.



Dans le même temps, l'EBITDA a triplé (+199%) pour atteindre 3,2 MdsE, tandis que l'EBIT s'établit à 2,3 MdsE (contre 59 ME au 2e trimestre 2020).



BASF enregistre un bénéfice net trimestriel de 1,6 MdE, bien loin de la perte de 878 ME enregistrée douze mois plus tôt. Par conséquent, le BPA ajusté trimestriel ressort à 2,03 euros, contre 0,25 euro au 2e trimestre 2020.



Entre le premier semestre 2020 et le premier semestre 2021, les ventes de BASF ont progressé de 33%, à 39,1 MdsE, l'EBITDA a gagné 82%, à 6,3 MdsE, et le bénéfice net est passé de 7 ME à 3,3 MdsE. Le BPA ajusté semestriel progresse de 167%, à 4,03 euros.



Dans ce contexte, BASF révise à la hausse ses perspectives pour 2021 et table désormais sur des ventes comprises entre 74 et 77 MdsE (contre 68 à 71 MdsE dans la précédente estimation). L'EBIT avant éléments spéciaux est attendu entre 7 et 7,5 MdsE, contre 5 à 5,8 MdsE dans la précédente estimation.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.