L’allemand Bayer déclare réorienter ses activités pharmaceutiques vers les États-Unis et la Chine, et les éloigner de l'Europe et du Royaume-Uni, territoires peu propices à l’innovation et à l’investissement selon lui. Au Royaume-Uni et en Allemagne, c’est notamment la taxe sur les médicaments qui rebute le groupe. Bristol-Myers Squibb s’était exprimé en ce sens il y a quelques semaines.

A voir ici :