BC Appenzell 2022: hausse du bénéfice grâce au résultat des opérations d'intérêt

Zurich (awp) - La Banque cantonale d'Appenzell (APPKB) a retrouvé le chemin de la croissance en 2022, après une année 2021 en recul. Les opérations d'intérêt, pilier du modèle d'affaires de l'établissement, ont clairement progressé.

Les recettes d'exploitation se sont accrues de 4,2% à 42,8 millions de francs suisses, indique la banque mardi dans un communiqué. Le résultat des opérations d'intérêt s'est amélioré de 5% à plus de 35 millions, grâce à la hausse des prêts à la clientèle. Les commissions et prestations de service et le négoce ont vu en revanche leurs recettes se contracter.

Des investisseurs prudents

Les investisseurs ont fait preuve de prudence, a constaté l'établissement. La crise sanitaire et la guerre en Ukraine ont chahuté les marchés, incitant les clients à faire preuve de retenue dans leurs investissements.

Le bénéfice d'exploitation a crû plus rapidement que les dépenses, grâce à des amortissements et des correctifs de valeur en baisse, de sorte que le bénéfice net s'est inscrit en hausse de 3,9% à 12 millions de francs suisses. Sur cette somme, 7,5 millions iront enrichir les caisses du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, tandis que 4,5% millions seront attribués aux réserves facultatives.

Au bilan, côté actifs, les crédits hypothécaires affichent une progression de 5% à 3,25 milliards de francs suisses. Au chapitre des passifs, les dépôts de la clientèle ont crû de 1% à 3,14 milliards de francs suisses. La somme du bilan s'est alourdie de 2% à 4,07 milliards. Enfin, la part des fonds propres est descendue juste en dessous de la barre des 20%.

rq/ck