BCE : Christine Lagarde inquiète

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Alors que la Chine affiche une croissance du PIB de 2.7% et que le gouverneur de sa banque centrale reste optimiste malgré un PIB en deçà du consensus, l’’UE elle se recroqueville avec des mesures de distanciation de plus en plus importantes. La Gouverneure de la BCE tient un discours prudent et prie les dirigeants politiques de l’UE de s’accorder sur des mesures budgétaires coordonnées et ciblées. Les pays de l’OPEP, se réunissent aujourd’hui pour discuter d’une réduction de la production de pétrole. Discours des banques centrales Aujourd’hui Mister Powell, le gouverneur de la Fed, prononcera un discours à 14h30. Son homologue de la BCE, Madame Lagarde, s’exprimera à 14h45. Ils donneront probablement des indications sur les orientations politiques de leurs banques centrales respectives. Christine Lagarde a une fois de plus soulevé l’importance d’une politique budgétaire Européenne ciblée et efficace, d’autant plus que “les nouvelles restrictions pèsent sur la reprise”, a-t-elle indiqué au Monde ce matin. Elle ne manque pas non plus de rappeler que l’impact des mesures de distanciation est particulièrement dommageable pour les économies de l’UE étant donné que les services représentent 75% des emplois. La vision de madame Lagarde fait consensus, seul le gouverneur de la banque centrale Irlandaise Gabriel Makhlouf, lequel a déclaré à Bloomberg “qu'il ne voyait aucune raison pour le moment d'en rajouter” et d’assouplir encore les mesures monétaires. Au Royaume Uni, le directeur de la BOE, Andrew Bailey, estime préférable d'agir de manière agressive au vu des incertitudes économiques qui pèsent sur le pays alors que l’économie britannique a subi une contraction de 20% depuis mars, un record parmi les pays de l’OCDE. Il prévoit une contraction de 10% cette année et n'écarte pas la possibilité de taux négatifs à l'avenir. Croissance Chinoise : Cette nuit, la Chine a publié ses chiffres sur la croissance. Au troisième trimestre, le PIB a crû de 2.7% alors que le consensus estimait qu’il serait de 3.3%. Par conséquent, sur un an la progression de l’indicateur Chinois s’établit à 4.9% contre une augmentation de 5.5% initialement attendue par les analystes. Cette croissance reste toutefois supérieure à celle du trimestre précédent (3.2% sur un an glissant). Le fait que le PIB réel soit moins vigoureux que celui attendu par le consensus ne vient pas entamer le moral du directeur de la Banque Populaire Chinoise (l’équivalent de nos banques centrales) et ce dernier se déclare même optimiste. En effet il souligne que la croissance 2020 devrait être positive et ce malgré la pandémie de COVID-19. De plus la production Chinoise a progressé de 6.9% en glissement annuel alors que les prévisions étaient de 5.8% grâce à une demande extérieure soutenue et une augmentation des ventes de détail de 3.3% en glissement annuel alors qu’elle était de 0.5% en août. Cela traduit certainement une reprise solide de l'économie Chinoise qui jusqu’à présent avait montré quelques difficultés à reprendre ses habitudes de consommation. Malgré sa robustesse, notons tout de même que la croissance repose aussi grandement sur la demande extérieure et qu’elle pourrait être atteinte par les mesures contraignantes prises par les pays occidentaux. Comité Ministériel Conjoint de l’OPEP+ Aujourd'hui se tient la conférence numérique du Comité ministériel conjoint de l’OPEP+ (OPEC+ Joint Ministerial Monitoring Committee) qui est consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international ainsi qu’à ses perspectives d’évolution à court et moyen terme. On apprend que le président Poutine et le prince d’Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman se sont “longuement” entretenus au téléphone à ce sujet. Les deux hommes ont discuté des efforts à mettre en oeuvre afin d’équilibrer l’offre et la demande sur le marché du pétrole et de ce fait stimuler l’économie mondiale. La recrudescence des cas de COVID dans le monde ainsi que l’augmentation de la production Libyenne font craindre un surplus d’offre l’année prochaine.

Eliot Reboul © Zonebourse.com 2020

