BCE Inc (Bell Canada): forte hausse des abonnés, baisse du bénéfice

Montréal (awp/afp) - Le groupe de télécommunications et de médias BCE Inc (Bell Canada) a vu son bénéfice net baisser au deuxième trimestre malgré la plus forte hausse de ses abonnés au mobile depuis 18 ans.

Le premier groupe canadien de télécoms a annoncé jeudi un bénéfice net de 755 millions de dollars canadiens (500 millions d'euros) pour la période d'avril à juin, en baisse de 7% par rapport à la même période de 2017 en raison principalement de l'augmentation des charges pour dépréciation et indemnités de départ.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice ajusté est ressorti à 86 cents par action, soit trois cents de moins que la prévision moyenne des analystes.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à près de 5,8 milliards de dollars canadiens, en hausse de 2% sur un an, selon un communiqué de l'entreprise.

Bell Canada comptait plus de 122.000 nouveaux abonnés dans la téléphonie sans fil à la fin du trimestre, ce qui a entraîné une hausse de 5% du chiffre d'affaires de ce secteur, à 2 milliards de dollars. A la fin juin, Bell comptait 9,3 millions de comptes abonnés au sans fil, en progression de 4,6% sur un an.

Les activités filaires (câble, fibre...) ont réalisé un chiffre d'affaires de 3,1 milliards de dollars, en hausse de 1% sur un an.

Les ventes des activités médias (réseaux de télévision, radio, publicité...) étaient en baisse de 1% à 791 millions de dollars en raison d'une chute de la publicité.

Ce résultat a cependant été atténué par les produits tirés de la publicité découlant de la Coupe du Monde de football, a précisé Bell.

Après la publication de ces résultats moins bons qu'attendu, l'action Bell cédait près de 2% en fin de matinée à la Bourse de Toronto.

