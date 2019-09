BCE: L'Italien Panetta seul candidat pour remplacer Coeuré, Lautenschläger a démissionné

"J'ai reçu un nom", a-t-il dit dans un communiqué. "L'appel à candidatures a été clos aujourd'hui."

Le mandat de huit ans de Benoît Coeuré à la BCE s'achèvera le 31 décembre.

La BCE a par ailleurs annoncé mercredi soir la démission le 31 octobre de l'allemande Sabine Lautenschläger, avant le terme de son mandat.

Cette démission semble témoigner des tensions qui prévalent actuellement à la BCE où la reprise des achats d'actifs obligataires n'est pas du goût de tous, des plus orthodoxes notamment.

Fabio Panetta devrait quant lui être recommandé pour le directoire de la banque centrale par les ministres des Finances des 19 pays ayant adopté l'euro lors de leur prochaine réunion, le 9 octobre.

Il devra ensuite être entendu par le Parlement européen et sa nomination devrait être formalisée par les chefs d'Etat et de gouvernement lors de leur réunion de décembre, pour permettre une prise de fonctions en janvier.

Les trois plus grands pays de la zone euro - Allemagne, France et Italie - désignent habituellement chacun un représentant au directoire de la BCE, or le siège italien sera vacant après le 31 octobre, date du départ du président actuel de l'institution, Mario Draghi, appelé à être remplacé par la Française Christine Lagarde.

Le directoire de la BCE compte six membres, dont son président, chargés de préparer les réunions du Conseil des gouverneurs, auxquelles ils participent avec les gouverneurs des 19 banques centrales nationales de la zone euro.

Fabio Panetta, entré à la Banque d'Italie il y a plus de 30 ans, en est devenu en mai le numéro deux derrière le gouverneur Ignazio Visco.

(Giuseppe Fonte et Francesco Guarascio; Marc Angrand pour le service français, édité par Nicolas Delame)