BCE: Lagarde organise une "retraite" pour colmater les brèches

Francfort (awp/afp) - La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a invité mercredi les membres du conseil des gouverneurs à une "retraite" dans un lieu tenu secret, afin de discuter du mode de fonctionnement d'une instance marquée dernièrement par des divisions.

"Les membres du Conseil des gouverneurs se sont réunis à l'invitation de la présidente Lagarde pour une retraite hors site afin de discuter dans un cadre ouvert et informel du fonctionnement du Conseil des gouverneurs pour l'avenir", a déclaré une porte-parole de la BCE dans un message envoyé à l'AFP.

Une source proche des banques centrales a parlé d'une réunion tenue dans un "château" sans plus de précision.

Mme Lagarde a avancé en matinée la tenue de la partie formelle de la réunion ordinaire du Conseil, consacrée à des sujets n'ayant pas trait à la politique monétaire, de manière à réserver l'après-midi et le dîner à l'échange de vues entre gardiens de l'euro, a indiqué une autre source du côté des banques centrales.

Pour Mme Lagarde, qui a pris ses fonctions le 1er novembre, la tâche la plus urgente est d'aplanir les divisions au sein du conseil des gouverneurs, l'organe décidant du niveau des taux dans la zone euro.

Composé de vingt-cinq membres - six venant du directoire et dix-neuf des banques centrales de la région - ce conclave a vu s'opposer en septembre, comme jamais dans son histoire, partisans et adversaires d'un paquet de mesures destinées à relancer l'économie, tel que voulu par l'ancien président Mario Draghi.

Les présidents des banques centrales allemande (Bundesbank) et néerlandaise avaient publiquement affiché au lendemain de ces décisions leur désaccord et l'Allemande Sabine Lautenschläger, seule femme siégeant au directoire, avait annoncé plus tard sa démission.

Jens Weidmann, président de la Bundesbank, se préparait à participer mercredi à cet échange de vues "sans aucun a priori", l'important selon lui étant "que des décisions prises au Conseil des gouverneurs soient bien préparées, et pas dictées par le président", a indiqué à l'AFP en matinée un porte-parole de la Banque fédérale allemande.

Aucun compte-rendu officiel ne devait filtrer de cette réunion, inaugurant la méthode Lagarde pour piloter la BCE.

