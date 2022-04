BCE: Le Conseil penchait pour une réduction du soutien en mars

FRANCFORT (Reuters) - La majorité des membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) semblaient favorables à une réduction du soutien monétaire lors de leur réunion de mars et ils ont jugé que les conditions d'une remontée des taux d'intérêt étaient réunies ou sur le point de l'être, montre le compte rendu des débats publié jeudi.

La BCE a annoncé le 10 mars son intention de mettre fin au troisième trimestre à ses achats d'obligations mais elle n'a pris aucun engagement en matière de réduction de son soutien à l'activité économique et du crédit en dépit de l'envolée ininterrompue des prix dans la zone euro.

"Un grand nombre des membres (du Conseil) étaient d'avis que le niveau actuel élevé de l'inflation et sa persistance plaidaient en faveur de nouvelles mesures immédiates vers la normalisation de la politique monétaire", explique le compte rendu.

"Il a été avancé que (...) les trois conditions posées par les indications sur l'évolution future de la politique monétaire avant un ajustement à la hausse des principaux taux d'intérêt de la BCE étaient déjà réunies ou étaient très proches d'être réunies", ajoute-t-il.

Le débat a probablement évolué depuis, la hausse des prix à la consommation dans les 19 pays de la zone euro ayant atteint un nouveau plus haut historique en mars à 7,5% sur un an et certains analystes n'excluant plus un taux d'inflation à deux chiffres dans les mois à venir.

Mais la guerre en Ukraine complique la donne, à la fois en favorisant la hausse des prix de l'énergie et de certains produits agricoles et en pesant sur la croissance: le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro pourrait au mieux stagner au premier semestre.

Les membres les plus orthodoxes du Conseil, les "faucons", devraient néanmoins continuer de plaider en faveur d'une date précise d'arrêt des achats d'obligations sur les marchés, probablement au début du troisième trimestre, ce qui permettrait d'envisager une première hausse de taux d'ici l'automne si nécessaire.

Les marchés financiers anticipent pour l'instant un relèvement de 60 points de base au total d'ici la fin de l'année du taux de dépôt, actuellement fixé à -0,5%, même si aucun dirigeant de la BCE n'a jamais plaidé pour un resserrement aussi marqué.

La prochaine réunion du Conseil des gouverneurs doit avoir lieu jeudi prochain.

(Reportage Balazs Koranyi, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot et Matthieu Protard)