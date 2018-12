BCE : Suivez la conférence de Mario Draghi 1 13/12/2018 | 14:27 Envoyer par e-mail :

Texte de la décision



"S’agissant des mesures non conventionnelles de politique monétaire, les achats nets dans le cadre du programme d’achats d’actifs (asset purchase programme, APP) cesseront en décembre 2018. Dans le même temps, le Conseil des gouverneurs approfondit ses indications prospectives sur les réinvestissements. Il entend ainsi poursuivre les réinvestissements, en totalité, des remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre de l’APP pendant une période prolongée après la date à laquelle il commencera à relever les taux d’intérêt directeurs de la BCE et, en tout cas, aussi longtemps que nécessaire pour maintenir des conditions de liquidité favorables et un degré élevé de soutien monétaire.



Le président de la BCE commentera ces décisions lors d'une conférence de presse qui débutera aujourd'hui à 14 h 30 (heure d'Europe centrale)".





Ce qui a changé par rapport au communiqué précédent, datant du 25 octobre : Le 1 er paragraphe n'a pas changé.

paragraphe n'a pas changé. Le 2ème paragraphe change évidemment, avec la fin des rachats d'actifs. La phrase "Le Conseil des gouverneurs entend procéder au réinvestissement des remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre de l'APP pendant une période prolongée après la fin des achats nets d'actifs et, en tout cas, aussi longtemps que nécessaire pour maintenir des conditions de liquidité favorables et un degré élevé de soutien monétaire" est remplacée par le conseil "entend ainsi poursuivre les réinvestissements, en totalité, des remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre de l'APP pendant une période prolongée après la date à laquelle il commencera à relever les taux d'intérêt directeurs de la BCE et, en tout cas, aussi longtemps que nécessaire pour maintenir des conditions de liquidité favorables et un degré élevé de soutien monétaire".





