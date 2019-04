BCE : Suivez la conférence de Mario Draghi (14h30) 0 10/04/2019 | 14:11 Envoyer par e-mail :

La Banque centrale européenne a, sans surprise, maintenu ses taux inchangés et déclaré qu'ils resteraient à leur niveau actuel probablement jusqu'à la fin 2019. Elle a également répété qu'elle allait continuer de réinvestir, en totalité, le produit des obligations acquises dans le cadre son programme de rachat d'actifs, "aussi longtemps que nécessaire" après avoir relever ses taux.



"Lors de la réunion qui s’est tenue ce jour, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé que le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt demeureront inchangés, à respectivement 0,00 %, 0,25 % et -0,40 %. Le Conseil des gouverneurs prévoit que les taux d’intérêt directeurs de la BCE resteront à leurs niveaux actuels au moins jusqu’à la fin de 2019 et, en tout cas, aussi longtemps que nécessaire pour assurer la poursuite de la convergence durable de l’inflation vers des niveaux inférieurs à, mais proches de 2 % à moyen terme.Le Conseil des gouverneurs entend poursuivre les réinvestissements, en totalité, des remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du programme d’achats d’actifs (asset purchase programme, APP) pendant une période prolongée après la date à laquelle il commencera à relever les taux d’intérêt directeurs de la BCE et, en tout cas, aussi longtemps que nécessaire pour maintenir des conditions de liquidité favorables et un degré élevé de soutien monétaire."Pour voir la vidéo en français, rendez vous sur le site de la BCE et cliquez sur le petit casque pour changer la langue.

