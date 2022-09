BCE, d'autres hausses à venir, confirme Pimco 09/09/2022 | 17:21 Envoyer par e-mail :

Konstantin VEIT, gérant de portefeuille chez Pimco s'attend à ce que la Banque centrale européenne continue de relever ses taux de manière agressive cette année, mais en les modérant par rapport au niveau de 75 points de base. Le gestionnaire d'actifs pense que la BCE cherchera à ramener ses taux d'intérêt en territoire neutre assez rapidement, après sa décision de relever son taux directeur de 75 points de base (pb) lors de sa réunion de septembre.



La hausse du taux directeur signifie que le taux de la facilité de dépôt s'établit désormais à 0,75%, à mi-chemin de la plupart des estimations concernant le niveau de neutralité de la politique à long terme (1,5%).



Lors de la conférence de presse, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré qu'il y aurait d'autres hausses de taux à venir et que la BCE n'a pas actuellement de position arrêtée sur le point d'arrivée de cette trajectoire.



Mme Lagarde a également précisé que le resserrement quantitatif ne sera à l'ordre du jour qu'à un stade ultérieur du cycle de normalisation de la politique monétaire. Elle a ajouté que la BCE est absolument déterminée à ramener l'inflation vers son niveau cible et que le Conseil des gouverneurs veut éviter le désancrage des anticipations inflationnistes et ses possibles effets de second tour.



Le marché a pris note, les taux d'intérêt ont augmenté pendant la conférence de presse et le taux directeur final est passé d'environ 2,15 % à 2,25 %.





