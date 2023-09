"BCE et Fed ne devraient plus relever leurs taux directeurs qu'une fois au maximum " (OFI Invest AM)

Une erreur s'est glissée dans notre dernière dépêche à propos de d'OFI Invest Asset Management. Le texte corrigé suit.



Eric Bertrand, directeur général délégué, directeur des gestions chez Ofi Invest Asset Management (OFI Invest AM), fait remarquer que les grands banquiers centraux de la planète, lors de la réunion annuelle à Jackson Hole, ont confirmé que le combat contre l'inflation n'était pas terminé. Deux facteurs ont nettement changé, relève-t-il. " En premier lieu le degré d'urgence : les taux sont maintenant en territoire restrictif et l'inflation cœur s'est stabilisée en Europe et a commencé à refluer aux États-Unis ".



Eric Bertrand poursuit son argumentaire : " En second lieu, les Banques centrales deviennent plus que jamais dépendantes des données d'inflation (en Europe en particulier) mais aussi des données d'emploi et de salaires, aux États-Unis où la décroissance de l'inflation ne pourra être pérenne qu'avec la diminution des pressions salariales."



Selon OFI Invest AM, le scénario d'un ralentissement ordonné gagne du terrain et nous devrions donc voir la pression sur les parties longues des courbes de taux s'estomper d'ici la fin de l'année. Dans ce contexte, la BCE et la Fed ne devraient plus relever leurs taux directeurs qu'une fois au maximum, avant de les maintenir durant une période de plusieurs trimestres, en surveillant le reflux de l'inflation.



Et de conclure : "Le ralentissement attendu des différentes économies face à de moindres inquiétudes sur les taux d'intérêt devrait créer des épisodes de volatilité qui permettront de se repositionner sur les marchés actions dans les mois qui viennent ".