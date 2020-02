BCE: légère accélération des crédits au secteur privé en janvier

Francfort (awp/afp) - La croissance des crédits accordés par les banques de la zone euro au secteur privé a légèrement accéléré en janvier, a indiqué jeudi la BCE.

Les crédits aux entreprises non financières et aux ménages européens, ajustés de certaines opérations strictement financières, ont progressé de 3,8% en janvier sur un an, après 3,7% en décembre et 3,6% en novembre.

Si la croissance des prêts aux entreprises industrielles et commerciales est restée stable à 3,2% sur un an, après avoir reculé de 0,2 point en décembre, les prêts aux ménages ont progressé de 3,7%, contre 3,6% en décembre.

La croissance des prêts à la consommation est restée stable à 6,0% tandis que celle des prêts immobiliers a accéléré de 0,2 point à 4,1%.

Le tassement des prêts aux entreprises intervient sur fond de récession dans l'industrie, synonyme de retenue des investissements, alors que la Banque centrale européenne a relancé les rachats de dette publique et privée sur le marché en novembre dernier.

La croissance de la masse monétaire M3, agrégat utilisé par la BCE comme un indicateur avancé de l'inflation, a de son côté accéléré par rapport à décembre, à 5,2% sur un an, contre 4,9% (chiffre révisé à la baisse de 0,1 point).

