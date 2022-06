BCE, les colombes ont capitulé, selon Mathieu Savary de BCA Research

Selon Mathieu Savary, chef de la stratégie européenne pour BCA Research, la semaine dernière, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne s'est rangé du côté des faucons. Les colombes ont capitulé. Ce développement crée des risques croissants cet été pour les actifs européens, en particulier lorsque la croissance mondiale ralentit, avertit l'expert. Plus inquiétant encore, la BCE a donné aux spéculateurs le feu vert pour élargir les périphériques et les spreads de crédit à court terme. Les actifs cycliques restent à risque.



BCA Research dégrade les valeurs industrielles et financières.



Mathieu Savary pense également que la BCE fera tout ce qu'il faut pour ralentir l'inflation, ce qui nuira davantage à une économie européenne déjà fragilisée. Cette toile de fond menace les actions européennes et les obligations périphériques.