BCE: pour le patron de la Bundesbank, Draghi "a dépassé les bornes"

Berlin (awp/afp) - Le président de la Bundesbank Jens Weidmann a estimé que la Banque centrale européenne avait "dépassé les bornes" en relançant jeudi son programme de rachat de dettes, ouvrant la fronde contre le patron de l'institut Mario Draghi.

M. Weidmann, dont les réticences sur ce sujet étaient connues, est l'un des 25 membres du conseil des gouverneurs de la BCE, qui n'a pas pour habitude d'étaler ainsi ses différends et a décidé jeudi d'un vaste arsenal anti-crise.

Mais cette fois, l'instance présidée par l'Italien Mario Draghi "a dépassé les bornes", parce qu'il n'était "pas nécessaire" de recourir "à des mesures d'une telle portée", a critiqué le patron de la banque centrale allemande dans le quotidien Bild.

"Avec la décision d'acheter encore plus d'emprunts d'Etat, il sera encore plus difficile pour la BCE de sortir de cette politique. Plus elle dure et plus les effets secondaires et les risques (...) pour la stabilité financière augmentent", a-t-il déploré.

Cette sortie d'une rare virulence intervient juste après un communiqué de son homologue néerlandais, Klaas Knot, pour qui "cette large panoplie de mesures (...) est disproportionnée par rapport à la situation économique actuelle, et il existe de bonnes raisons de douter de son efficacité".

Le choix de reprendre au 1er novembre les rachats d'obligations publiques et privées mises en sommeil depuis fin 2018 a clivé comme rarement les gardiens de l'euro, dont "une dizaine" ont plaidé contre, selon une source proche de l'Eurosystème interrogée par l'AFP.

De source proche de la Banque centrale européenne, on affirme toutefois que ce chiffrage devrait être "divisé par deux", alors que Mario Draghi s'était borné à évoquer jeudi "une diversité de points de vue" sur ce sujet.

Finalement, avait assuré le banquier central italien, le consensus sur l'ensemble des mesures décidées - intégrant aussi une baisse de taux - "était si large qu'il n'y avait pas besoin de voter", formule qui gardait dans le flou l'ampleur de l'opposition.

