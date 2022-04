BCE: une hausse des taux maintenant ne fera pas baisser le prix de l'énergie

Washington (awp/afp) - Une hausse des taux de la Banque centrale européenne ne fera pas baisser les prix de l'énergie, cause de la moitié de l'inflation en Europe, selon la présidente de l'institution Christine Lagarde, alors que la BCE est mise sous pression pour amorcer le mouvement.

"Si j'augmente les taux d'intérêt aujourd'hui, cela ne fera pas baisser le prix de l'énergie", a souligné Mme Lagarde dimanche lors d'une interview à la chaîne américaine CBS.

"L'inflation en Europe est très élevée en ce moment, 50% de celle-ci est liée aux prix de l'énergie", a détaillé Mme Lagarde, ajoutant que "la guerre d'Ukraine a considérablement fait augmenter ces prix".

Les banques centrales dans le monde ont largement commencé à relever les taux directeurs face à l'inflation, afin de renchérir le coût du crédit pour ralentir la consommation, et donc la pression sur les prix.

Mme Lagarde a de nouveau défendu la position adoptée par la Banque centrale européenne, qui veut retirer de façon graduelle sa politique accommodante destinée, pendant la crise, à soutenir l'économie.

"Nous allons donc interrompre les achats d'actifs au cours du troisième trimestre, avec une forte probabilité que nous le fassions au début du troisième trimestre. Et puis nous examinerons les taux d'intérêt et à quel rythme nous les augmentons", a-t-elle de nouveau détaillé.

Christine Lagarde a également souligné que les politiques différentes adoptées par l'Europe et les Etats-Unis face à la crise économique provoquée par le Covid-19, étaient une des causes de la nature différente de l'inflation de part et d'autre de l'Atlantique.

En Europe, "l'accent était principalement mis sur le maintien des emplois, pas nécessairement sur l'envoi de chèques", ce qui a permis aux gens de garder leur emploi malgré la chute de l'activité, et aux entreprises de retrouver immédiatement leur main d'oeuvre lorsque leur activité a repris.

Aux Etats-Unis à l'inverse, "le marché du travail (...) est incroyablement tendu", avec "beaucoup de postes vacants. Nous n'avons pas cela en Europe pour le moment".

Et, a précisé Mme Lagarde, "la situation actuelle sur le marché du travail aux États-Unis contribue clairement à une éventuelle forte inflation et à un effet de rebond où les prix augmentent, les salaires augmentent, la pénurie de main-d'oeuvre, les salaires continuent d'augmenter et cela se répercute sur les prix. C'est l'une des différences entre nos deux économies".

L'inflation a atteint 7,5% en mars dans la zone euro, et 8,5% aux Etats-Unis.

afp/rp